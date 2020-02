Camila Cabello prepara una de gangsters para su próximo vídeo

Cuando reapareció una semana después de desaparecer en redes sociales, Camila Cabello ya nos avisó que estaba rodando nuevo videoclip. Aparecía con un corte bob que logró llamar la atención de todo el mundo. Eso, junto a una horquilla en el pelo, muy tendencia, y un estilismo animal print.

Desde luego, un aspecto muy alejado del look Cenicienta al que está dando vida en la nueva versión que está grabando para Disney.

Ahora, ha compartido más imágenes del rodaje del videoclip que ya nos prepara para una de gansters. “¿Cuál crees que será la historia del video musical de My Oh My? Veremos quién tiene razón la próxima semana jejejejeje”, escribía junto al book de imágenes.

De momento sabemos que el realizador es Dave Meyers, que el maquillaje es del vietnamita Patrick Ta y la peluquería ha corrido a cargo de Dimitri Giannetos. Y ahí, con el pelo, es donde nos va a sorprender. Primero fue el corte bob y ahora, hemos descubierto, que este videoclip va a permitirnos verla también de rubia, muy a lo Marilyn Monroe.

El caso es que se viste de época con moda de ahora porque el vestuario lo firma Alexander McQueen y aunque el azul, sí nos recuerda, en algo, al que lleva al baile la Cenicienta, los otros dos se alejan bastante de ese look princesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 5 Feb, 2020 a las 8:13 PST

La próxima semana saldremos de dudas y podremos ver el resultado final, pero la cosa promete. Camila se está tomando muy en serio el tema videoclips y no deja de sorprendernos con sus ideas.

“Reina de los videos musicales con tramas de películas y presupuesto. 🙌L”, comentaba uno de sus seguidores. “¿Habrá cachorros?”, preguntaba otro. La verdad es que no han faltado ideas: