Saints Row regresa a Nintendo Switch

Deep Silver ha confirmado que ya está en marcha la campaña de reserva anticipada de Saints Row IV - Re-Elected que estará disponible para Nintendo Switch el 27 de marzo de 2020. La versión para Nintendo Switch del aclamado juego de la saga llega con una gran cantidad de contenidos descargables.

Los fans de Saints Row que reserven con antelación la versión en caja en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción, conseguirán un conjunto de broches presidenciales de Saints Row además de hasta 25 contenidos.

En Saints Row IV - Re Elected eres el Presidente de los Estados Unidos de América y debes salvarnos a todos en la Tierra. El Jefe de los Santos ha sido elegido para la Presidencia de los Estados Unidos, pero los Santos apenas están empezando. Después de una catastrófica invasión alienígena de la Tierra, liderada por el malvado Overlord Zinyak, los Santos han sido transportados a una estrambótica simulación de la ciudad de Steelport. Con nuevos y viejos amigos a tu lado y un arsenal de superpoderes y extrañas armas, debes luchar por liberar a la humanidad del control mental del abuelo alienígena Zinyak.

Los Santos han pasado de la casa de crack al Ático de la Casa Blanca pero ahora depende de ti liberar al mundo de Zinyak y su imperio alienígena, salvando al planeta en el juego de mundo abierto más salvaje de la historia, jugable por primera vez en Nintendo Switch.

Salta sobre los edificios. Mata a gente con la mente. Corre a través de los tanques. Estos son solo algunos de los poderes que podrás blandir en tu aventura. Blande un impresionante arsenal de vehículos y armas alienígenas, entre estas últimas, el Rayo que infla, el Polarizador, el Desintegrador y muchas otras que serán tuyas para que las utilices. Habías personalizado tu personaje. Has personalizado tu ropa. Ahora puedes completar el conjunto con el poderoso sistema de personalización de armas.

Saints Row IV Re-Elected cuenta con el sistema cooperativo de entrada y salida propio de la franquicia con algunas mejoras. Lo único mejor que un presidente chungo con superpoderes son dos. Saints Row IV Re-Elected incluye una asombrosa cantidad de 25 conjuntos de contenidos descargables, entre los que se incluye el pack Dubstep Gun (Remix), el conjunto Presidencial, el pack Commander-In-Chief, y dos célebres expansiones de historias episódicas: Enter The Dominatrix y How the Saints save Christmas.

Es el segundo videojuego que la consola de Nintendo recibe de la franquicia tras el debut de Saints Row The Third en 2019.