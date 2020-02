La historia de 'Feel', la canción con la que Robbie Williams luchó contra la depresión

Cuando Robbie Williams hizo la letra de Feel, estaba luchando contra la depresión: "estaba en su momento más bajo. No quería escribir esa letra, pero la escribió porque tenía que hacerlo", reveló años después Guy Chambers, que le ayudó con la composición. Según el propio Williams "es una canción bella … salió directamente del corazón y muestra lo que quiero en mi vida", añadiendo "es sobre alguien que no está seguro de cual es su lugar en el mundo".

Ocho semanas después de entrar en la lista de LOS40, Feel alcanzó la primera posición, convirtiéndose en la segunda y última canción de Robbie Williams que lo lograba.

Cantante, compositor y ocasional actor, Robbie Williams alcanzó la fama cuando se unió a Take That a mediados de 1990. Junto a la popular ‘boy band’ estuvo entre 1989 to 1995. En 1996 arrancó su andadura como solista.

Pocas semanas antes de publicar Escapology, Robbie Williams firmó con EMI el mayor contrato discográfico en la historia de Gran Bretaña por 80 millones de libras (unos 127 millones de euros). Tan sólo Michael Jackson superaba ese récord merced a su contrato de 1991 con Sony, de unos 150 millones de euros. "Quise probar que soy el mejor, el mejor en lo que hago. Competí y gané. Ahora tendré que recogerme antes de volver a competir", dijo entonces Williams en una entrevista. El contrato incluía una serie de cláusulas, como la cesión por parte del sello del control creativo del artista y un compromiso de llevarle al estrellato en el mercado americano.

Robbie Williams - 'Feel'

Durante un año, Robbie Williams estuvo en varios estudios de Londres y, principalmente, de Los Ángeles, grabando Escapology, disco que marcó una nueva era para Williams, al adoptar un papel más activo en su elaboración, algo que indicó que su confianza había crecido.

Guy Chambers ha escrito canciones para grandes estrellas del pop internacional, como Jamie Cullum, Kylie Minogue, Tina Turner o Mel C sin embargo es con Robbie Williams con quien su nombre ha quedado unido para siempre. Chambers colaboró como compositor, productor y director musical de de los cinco primeros álbumes de Robbie, todos ellos nº 1 en Reino Unido. Durante esa época, ambos trabajaron intensamente, sin descanso. Chambers acompañó a Williams en las giras y escribían continuamente: "Escribíamos canciones en los autobuses, en los hoteles. Teníamos la presión de escribir grandes éxitos. Y eso me encantaba, es un reto increíble, aunque también te machaca", reveló el músico y compositor londinense a 'The Guardian'.

Este disco supuso el fin de la asociación de Chambers y Williams. Robbie quería que Guy trabajara en exclusiva para él, pero Guy se negó. Terminó así una de las colaboraciones más exitosas comercialmente de la década.

Portada del disco 'Escapology' de Robbie Williams, publicado en 2002. / Martin Chan/South China Morning Post via Getty Images

La versión de Feel que aparece en Escapology es realmente una demo. Cuando Williams y Chambers empezaron a trabajar en el álbum e intentaron regrabar la voz, Robbie se quedó descontento con el resultado, así que decidieron usar la versión demo. Así lo cuenta el propio artista: "Es una canción bella. La mayor parte de la voz que usamos en la toma final procede de una demo que grabé en 1999. Intenté cantarla otra vez y, simplemente, no pude hacerlo tan bien como lo hice ese día. Derramé mi corazón".

La canción está cargada de intensidad emocional, algo que Robbie quería hacer. "Las mejores canciones, creo, son las tienen más carga emocional", sugería Chambers. "Angels' es muy básica, y con Feel Robbie estaba absolutamente en su su momento más bajo. No quería escribir esa letra, pero la escribió porque tenía que hacerlo. Ese es el tipo de letra que a mí me interesa, no solo palabras que riman de forma bonita", dijo en una entrevista en la BBC.