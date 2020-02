Bruno Mars, el nuevo chico Disney

Bruno Mars es ya uno de los nuevos chicos Disney. Parece ser, como informa Deadline, que el cantante ha estado durante meses en conversaciones con el presidente de producción de la factoría, Sean Bailey y con Mitchell Leib, director musical de la producción cinematográfica de Disney, y han llegado a un acuerdo.

Formará parte de una película en la que la música será protagonista. No han trascendido más detalles sobre este proyecto pero se sabe que él será el protagonista y el encargado de componer la música.

“If your heart is in your dream. No request is too extreme. ‪When you wish upon a Star”, estos versos son los que recoge Bruno Mars junto al vídeo que ha publicado en el que podemos verle tocar al piano la melodía de esta canción. Con los hashtag lo dejaba claro: #MarsSeEncuentraConMouse o #MeVoyADisneyland.

El tema que toca Mars es When you wish upon a star, la canción que escribieron Leigh Harline y Ned Washington para la adaptación que hizo Disney, en 1940, de Las aventura de Pinocho, el clásico de la literatura italiana de Carlo Collido que salió publicado en un periódico del país entre 1882 y 1883.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bruno Mars (@brunomars) el 6 Feb, 2020 a las 9:34 PST

En el Pinocho de Disney, el personaje de Pepito Grillo era el que cantaba esta canción que originariamente interpretó Cliff Edwards y que logró ganar un Óscar a la mejor canción original en ese año.

Lo que no sabemos es si el hecho de que Mars haya escogido esta melodía nos indica que la peli en la que va a participar es el Live action de Pinocho o ha sido una elección arbitraria. Habrá que esperar para poder confirmarlo.

Lo que sí sabemos es que no será el debut cinematográfico del hawaiano. Cuando era un niño participó en Luna de miel para tres, la comedia que protagonizaban Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker.

Además, fue uno de los encargados de poner voz a uno de los personajes de Río2. Ahora se enfrenta a un nuevo proyecto del que estamos deseando conocer más detalles.