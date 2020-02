El grupo comienza el próximo 28 de febrero en A Coruña una nueva gira titulada Canciones dentro de canciones y próximamente publicarán su nuevo álbum de estudio MSDL- Canciones dentro de canciones. Este nuevo disco parte de la reinterpretación de las diez canciones de su álbum Mismo Sitio, Distinto Lugar.

Además de los conciertos en España, la banda continuará la gira Mismo Sitio, Distinto Lugar en el plano internacional con conciertos como el que tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres, en el Bataclán de París o en el Festival Vive Latino en México.

Esta semana, tenemos el placer de que David El Indio, batería de Vetusta Morla, sea el encargado de tomar la batuta y ser la voz de la banda para la seleccionar las siete canciones sugeridas.

LAS RECOMENDACIONES DE VETUSTA MORLA

Opinión de mierda, de Los Punsetes. "Siempre me han parecido un grupo muy interesante. Irreverentes y provocadores, tienen un montón de hits bien pegadizos. Dan que pensar y divierten al mismo tiempo. Elijo, obviamente, Opinión de mierda. ¡Que cada uno piense lo que quiera!"

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

El salto del gitano, de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. "Me encanta el encuentro entre el rock y el flamenco. Me siento con un tentáculo en cada mundo y estos sevillanos me gustan mucho. Un género que hacía tiempo que no aportaba un proyecto como éste. Los Motoretas apuntan alto, a ver a dónde llegan con su Kinkidelia".

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Sunflower, de Vampire Weekend. "Mi concierto más divertido de 2019 fue el que dieron los neoyorkinos en La Riviera de Madrid hace pocos meses. Nos pusieron a bailar a todos durante más de dos horas, nos transmitieron buena onda y también esa sensibilidad que tienen con sus excelentes canciones."

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Bring a little lovin', de Los Bravos. "Esta canción la conocí hace no mucho tiempo y al poco apareció en Érase una vez en Hollywood, la última peli de Tarantino, donde luce especialmente. Un temazo de soul-rock de una banda mítica española con cantante británico y sonido internacional."

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

La noche eterna, de Él mató a un policía motorizado. "Esta banda argentina es de las nuestras, trabajando poco a poco su propuesta y su carrera, tocando sin parar por toda Latinoamérica. Me gusta especialmente su disco La síntesis O'konor y la canción La noche eterna. Pero atentos, porque acaban de publicar nuevo disco y ya están de gira."

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Jealous again, de The Black Crowes. "Recuerdo cuando un grupo de rock podía ser número uno de Los40 allá por los años noventa. Este fue el caso de The Black Crowes, una de mis bandas favoritas desde que iba al colegio, este año están de vuelta celebrando los 30 años de su primer disco Shake your money maker. La canción seleccionada es Jealous again, un temazo rockero que huele a los setenta por los cuatro costados. Revival del revival."

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Punto sin Retorno - MSD, de Vetusta Morla. "Y para acabar, una nuestra de la que quedamos especialmente contentos con su resultado después de desnudarla y vestirla de nuevo. Un proceso creativo muy interesante que dio lugar a nuestro nuevo disco MSDL - Canciones dentro de canciones. Ya no hay vuelta atrás."

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Buen Viaje, de Anni B Sweet. Todo un Universo por estrenar es el que nos brinda en su último disco donde logra absorbernos tema tras tema y se pasa al castellano.

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

No sé dibujar un perro, de Sidonie. Los que hayan visto la recomendadísima serie de Leticia Dolera, Vida Perfecta, no podrán sacarse de la cabeza el tema que inspiró un dibujo del pequeño Leo.

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Radio, de Catpeople. Vaya temazo inolvidable se marcaron los vigueses.

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Good Bad Times, de Hinds. Nos empapamos de lo nuevo de las Hinds, adelanto de su próximo disco, The Prettiest Curse, y de una titánica gira internacional.

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Cool Dive, de Australian Blonde. Uno de los mejores grupos de nuestro país, que tenían temazos más allá del chup chup.

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Febrero, de La Habitación Roja. Perfecta canción para el mes que nos ocupa.

Vetusta Morla selecciona las 7 canciones de la semana

Veneno, de Vetusta Morla. Versión de un tema de Zoé a cargo de nuestra banda invitada. "A veces tan triste y a veces tan libre..."