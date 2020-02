The Pussycat Dolls - React [2020]

Entre 2005 y 2009, algunos tuvimos la suerte de disfrutar de una de las girlband más icónicas de la industria musical. Y es que en tiempos en los que el divismo pop era una corriente seguida por tantos, Nicole, Kimberly, Jessica, Ashley y Carmit conquistaron a medio planeta bajo el pseudónimo de The Pussycat Dolls

Enfundadas en cuero negro, las chicas rompieron todos los esquemas cantando y bailando temas tan icónicos como Don't Cha, Buttons y When I Grow Up, entre otros (I Hate This Part también era una maravilla). Pero todo lo bueno se acaba, y más si en una banda en la que las envidias estaban a la orden del día. Es por eso que tras dos álbumes de estudio, Pussycat Dolls cerró el chiringuito y cada una probó suerte en solitario, aunque solo Nicole Scherzinger, líder de la agrupación, consiguió labrarse una carrera más o menos decente.

Ahora, once años después, The Pussycat Dolls regresa a los escenarios con nueva gira y nuevo material. La canción elegida para encabezar este esperado comeback ha sido React, un tema pop-dance que tiene el sello inconfundible de esta girlband.

Y ojo, porque el videoclip tiene todo lo que se puede esperar de un vídeo de las Pussycat Dolls. Hay vestuario atrevido, hay mucho baile y hay los dos elementos que no pueden faltar si quieres poner toda la carne en el asador: agua y fuego.

También hay que destacar que Nicole vuelve a ser la estrella principal de la banda, aunque en esta ocasión ha cedido un poco de protagonismo a sus compañeras por aquello de que este reencuentro sea lo más amistoso posible. ¡Esperemos que dure!