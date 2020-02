Hyemin inaugura el 2020 con ‘Secret Memories’, un tema sobre el amor imposible

El universo del K-Pop está lleno de talentos, y eso es algo indudable. Prueba de ello es el talento que desprende Hyemin, la surcoreana afincada en Madrid que ha demostrado en más de una ocasión que se ha convertido en una de las mayores promesas de este género.

Ahora ha vuelto a demostrarlo con el lanzamiento de su sencillo Secret Memories. Siguiendo su propio estilo, la cantante aporta un significado profundo y personal. A través de la canción habla de ese amor imposible a través de recuerdos y vivencias que habitan en su memoria. Pero eso no es todo.

Secret Memories es una canción producida por Gerard Miralpeix y compuesta por este y por nuestra protagonista, quien se ha inspirado en películas como Your Name y Time Traveller, The Girl Who Leapt Trough Time. Así es. La artista da vida a su nuevo proyecto a través de su pasión por el cine. Un nuevo proyecto con unos ritmos propios de la balada que consigue engancharte desde el primer segundo.

Su nuevo sencillo sucede a sus anteriores proyectos, como su villancico Never Ending Christmas o su hit Who Cares? ¡Hyemin nunca defrauda! Y es que este es el primer gran proyecto que presenta en este nuevo año, un año que llegará cargado de sorpresas para todos sus seguidores.

Pronto, la cantante dará detalles de sus conciertos que, no solo se realizarán en España, sino también en el extranjero. Además, opta a hacerse con el galardón de Mejor Artista Internacional en los Premios MIN 2020 gracias a su sencillo FATE, con el que debutó en España.

Y tú, ¿ya te has obsesionado con lo nuevo de Hyemin? Nosotros no podemos para de escucharlo.