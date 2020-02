Triunfo absoluto de ‘Parásitos’ en los Óscar, que cumple un récord histórico

05:22 El premio definitivo de la noche: la mejor película. Jane Fonda, dos veces ganadora la estatuilla de la Academia, sube a entregar el último galardón de la 92 edición de los premios Óscar. Parásitos consigue un récord histórico: una película de habla no inglesa se lleva el Óscar principal. Algo insólito, más cuando ya se había alzado con el de Internacional.

05:12 El premio a mejor actriz principal es entregado por Rami Malek. Reneé Zellweger se lo lleva tras su retorno al cine con Judy, donde interpreta a la actriz Judy Garland, protagonista de El mago de Oz, que falleció a los 47 años. Es el segundo Óscar de la actriz.



5:04 Olivia Colman, ganadora de un Óscar por La favorita, sube a entregar el premio a mejor actor principal, que recae en manos de Joaquin Phoenix por Joker. Sin sorpresas en esta categoría, aunque ya teníamos miedo de que no llegase. Lo sentimos por Banderas, Pryce, DiCaprio y Driver... pero lo de Phoenix fue sobrenatural. Al subir al escenario ha proferido un discurso comprometido, brillante, absolutamente demoledor sobre la injusticia y la falta de igualdad en el mundo. "Creo que nos hemos desconectado de la naturaleza y estamos inmersos en un mundo egocéntrico pensando que somos el centro del universo y estamos explotando nuestro entorno para nuestro beneficio".



NO HAY NADA MEJOR QUE ESCUCHAR CANTAR A BILLIE EILISH EN LOS #Oscars pic.twitter.com/QV2Z54X6aV — billie eilish :) (@billieeilish_8) February 10, 2020

04:57 Billie Eilish nos pone los pelos de punta con el tema Yesterday durante el in memoriam presentado por Steven Spielberg. Un momento mágico lleno de emoción y ternura donde hubo homenajes a Kobe Bryant, Agnès Varda, Danny Aiello, Robert Forster, Rutger Hauer, Franco Zeffirelli, Peter Fonda, Stanley Donen, Bibi Andersson y Kirk Douglas, entre tantos otros.



04:51 Spike Lee sube al escenario para entregar el Óscar a mejor dirección a Bong Joon-ho. ¡Sorpresón de la noche! Tercer premio para el surcoreano tras alzarse con los de mejor película internacional y guion original. Joon-ho elogia a Martin Scorsese parafraseando una de sus citas y el público se pone en pie, pero la cosa no acaba ahí: "Cuando llegué a Estados Unidos y nadie conocía mis películas Quentin siempre las ponía en su lista", le dedica a Tarantino, que es un cinéfilo amante del cine asiático.



04:30 Otro de los momentos que todos esperábamos era el de Elton John sobre el escenario cantando (I'm Gonna) Love Me Again, el temazo principal de Rocketman que le ha valido el Óscar a mejor canción. A continuación Brie Larson, Gal Gadot y Sigourney Weaver, tras un divertido discurso feminista donde han resaltado que "las mujeres son siempre superheroínas", han presentado las nominaciones a mejor banda sonora original. Una orquesta por primera vez dirigida por una mujer toca los temas nominados. La gran vencedora de la noche en esta categoría resulta ser la chelista islandesa Hildur Gudnadóttir, compositora de Joker. La única mujer nominada en esta categoría en la jornada y la primera estatuilla para la película en toda la noche.



Elton John canta '(I'm Gonna) Love Me Again' durante la gala de los premios Óscar 2020 / Kevin Winter / Getty Images

04:25 Penélope Cruz se prepara para entregar el premio a mejor película internacional. ¿Volverá a gritar ¡Pedro! o Dolor y Gloria correrá el mismo destino que Klaus? Como temíamos, Parásitos consigue que Corea del Sur se lleve su primer Óscar. Un premio más que merecido. "¡Ya estoy listo para beber toda la noche!", grita el director.



04:15 Rebel Wilson y James Corden hacen un gag sobre Cats. Y con la misma poca gracia. "Como miembros del reparto de Cats nadie mejor que nosotros entiende lo que deben ser unos buenos efectos visuales". El público ríe a carcajadas. Inmeditamente después 1917 se alza con el Óscar a mejores efectos especiales, superando a Los Vengadores y Star Wars. El de mejor maquillaje y peluquería se lo lleva El escándalo (Bombshell), donde John Lithgow y Charlize Theron están irreconocibles gracias al brillante trabajo del equipo de maquilladores.



04:05 Cynthia Erivo, doblemente nominada, sube a cantar Stand Up, la canción que ha popularizado la película Harriet. Una melodía sobre la autosuperación en momentos de opresión que llama a la sublevación y a la lucha contra la injusticia. Un himno antirracista.



03:52 Llega uno de los momentos clave de la noche: mejor fotografía y montaje o edición. A pesar de que Lawrence Sher (Joker) y Jarin Blaschke (El Faro) eran dos pesos pesados en la categoría fotográfica, Roger Deakins, el favorito, se alzó con la estatuilla por 1917. Se suma a la que ya tiene por Blade Runner 2049. Le Mans '66 consigue su segundo (y último) premio técnico de la noche por su brilllante y preciso montaje.



03:43 Randy Newman al piano cantando I Can't Let you Throw Yourself Away, el tema principal de Toy Story 4.



¡Bombazo en los Oscar! Eminem dando a la Academia la actuación que se negó hacer el año que se llevó el premio a la Mejor Canción por este TEMAZO de '8 millas' #Oscars #Oscar2020 pic.twitter.com/zdNxBsBg0g#Oscars — TheOscarGame (David) (@TheOscarGame) February 10, 2020

03:40 El premio de mejores efectos de sonido va para Le Mans '66, probablemente una de las películas más desconocidas de la noche debido a que aún no se ha estrenado en España. El de mejor mezcla de sonido es para 1917, la epopeya bélica de Sam Mendes, que registra el primer galardón técnico de la noche.

03:30 Llega el poder de la música. Proyectan un vídeo-homenaje con algunas de las mejores canciones de la historia del cine. No podían faltar momentazos con Prince, Jack y Rose en Titanic o la mítica Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel en El Graduado. ¡Y sorpresa de la noche! Eminem sube al escenario a cantar su famosa Lose Yourself. ¡Hasta Billie Eilish se levanta del asiento! Este espectáculo se convierte en el momento más comentado de la noche con diferencia.



Laura Dern recibe el Óscar a mejor actriz de reparto por 'Historia de un matrimonio' / Kevin Winter / Getty Images

03:15 El dos veces ganador del Óscar Mahershala Ali entrega el premio a mejor actriz de reparto a Laura Dern por Historia de un matrimonio.



03:10 Tras un breve vídeo en el que aparece Greta Thunberg, Mark Ruffalo entrega el premio a mejor largometraje documental. Hay gran nivel en la competición, pero la estatuilla cae en manos de American Factory, que también se llevó el premio en Sundance. Un documental que está producido por la pareja Barack Obama y Michelle Obama, que no pudieron acudir a la gala. El Óscar a mejor corto documental lo recibe poco después la británica Learning to Skateboard in a Warzone, que muestra una trama de empoderamiento femenino en Afganistán, donde una niña aprende a leer y escribir en un ambiente machista y opresor.



Chrissy Metz en el tercer espectáculo musical de la noche / Kevin Winter / Getty Images

03:00 El tercer espectáculo musical de la noche lo protagoniza Chrissy Metz con el tema I'm Standing with You, escrito por Diane Warren para la película Breakthrough. ¡Qué voz tan poderosa!



02:55 Los premios de diseño de producción y diseño de vestuario van a parar, respectivamente, a Érase una vez en Hollywood y Mujercitas.

02:50 Gana el cortometraje de ficción The Neighbour's Window.



Sandra Oh reacting to Bong Joon-ho's first Oscar win ever is so joyful. #Oscars pic.twitter.com/sMwFxCupxF — Braddington is Live Tweeting #TheOscars (@bradwhipple) February 10, 2020

02:40 Llega el bloque de guiones. El Óscar a mejor guion original es para Bong Joon-ho por Parásitos. ¡Impresionante noticia! El surcoreano le arrebata a Tarantino y a Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) la estatuilla. La siguiente sorpresa de la noche fue el triunfo de Taika Waititi con el de mejor guion adaptado por Jojo Rabbit, la peculiar visión satírica sobre el nazismo. El director y guionista ha dedicado el premio a todos los niños indígenas que tratan de cumplir sus sueños.



02:30 Gisela sale al escenario junto a Idina Menzel y AURORA. El segundo espectáculo musical está dedicado a Frozen II y cuenta con las voces internacionales de Elsa. Todas aquellas artistas que cantaron en sus respectivos países la mítica canción de la película suben al escenario para realizar un maravilloso coro junto a Menzel y cantar en sus respectivos idiomas. Into the Unkown suena con fuerza multicultural. Un hermoso homenaje a la inclusividad y al derribe de fronteras.



Idina Menzel canta 'Into the Unkown' junto a todas las artistas que pusieron voz a Elsa en 'Frozen II' / Kevin Winter / Getty Images

02:22 Toy Story 4 nos da un bajón tras ganar el premio a mejor animación: la española Klaus se queda fuera de los premiados. Le sigue la estadounidense Hair Love, un cortometraje de animación que trata de reivindicar los peinados 'afro' a través de una película. Los productores le dedican la película a Kobe Bryant.



02:15 Llega el primer premio de la noche: mejor actor secundario. ¡Brad Pitt se alza con la estatuilla! Tras un Globo de Oro y un BAFTA le faltaba su Óscar. Lo gana gracias a Quentin Tarantino y su Érase una vez en Hollywood. "Me han dicho que tengo 45 minutos y es más de lo le dieron a John Bolton en el senado", espeta el actor en referencia al impeachment de Donald Trump. Ha agradecido, por supuesto, a su compañero Leonardo DiCaprio y a todo el equipo de la película, sobre todo al grupo de especialistas. "Esto es para mis hijos, que motivan todo lo que hago. ¡Os adoro!".

Billie Eilish durante la 92 edición de los Óscar (2020) / Jeff Kravitz / FilmMagic vía Getty Images

02:05 Los primeros en subir sobre el escenario son Steve Martin y Chris Rock. No dejan pie con bola: le caen palos a Jeff Bezos, a las "cuatro temporadas" de El Irlandés y a la falta de mujeres nominadas. "En los ochenta no había ni un actor negro nominado. Ahora en 2020 hay... ¡Uno!", remacha Rock. El público de color asiente.



02:00 Este año no tenemos presentador de gala, así que los espectáculos musicales y los artistas que entregan los premios canalizarán los Óscar. Arranca la gala con un monumental número reivindicativo de Janelle Monáe, al que se ha sumado Billy Porter. Sí, habéis oído bien: repite varias veces #OscarsSoWhite, pero tampoco es fortuito su traje, que hace referencia a Midsommar, que tampoco ha recibido nominación.



01:20 Llegan dos leyendas del cine: Robert De Niro y Al Pacino. Ambos protagonizan El Irlandés, la nueva película de Martin Scorsese, que aspira a diez estatuillas. Pocos minutos después se deja ver uno de los grandes favoritos de la noche: Brad Pitt. ¿Volverá a alzarse con un premio por su interpretación en Érase una vez en Hollywood? Ya lleva un Globo de Oro y un BAFTA...



00:30 Comienzan a llegar los artistas a la alfombra roja. Billie Eilish, Olivia Colman y Spike Lee, entre tantos otros, son los primeros en aparecer frente a las cámaras. Los fans de Eilish se deshacen en elogios por presentarse a todos lados como le de la gana: unas uñas de diez centímetros negra y las palabras CHA - NEL escritas en sus manos son lo más comentado hasta el momento.