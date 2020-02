Rosalía y Alejandro Sanz felicitan a Camilo por su boda con la hermana de Mau y Ricky

Camilo, el artista colombiano que este verano nos ha hecho bailar con Tutu, el del bigote a lo Dalí, se ha casado. Le ha dado el ‘sí, quiero’ a la actriz Evaluna Montaner, su novia desde hace tres años.

Ella es la única chica y la menor de cinco hermanos, todos ellos hijos del veterano cantante Ricardo Montaner que lleva 30 años casado con la cineasta Marlene Rodríguez.

La joven siempre había recalcado que quería casarse joven y tener una historia de amor como la de sus padres. El tiempo dirá. “Camilo y Evaluna. Para siempre. La tribu está completa”, escribía en redes el novio junto a una imagen de los recién casados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo y Evaluna (@camiloyevaluna) el 8 Feb, 2020 a las 5:59 PST

La boda ha tenido lugar en Miami ante unos 350 invitados entre familia y amigos. El orgulloso padre ha compartido varias imágenes, incluido el vídeo en el que podemos verle llevar a su hija al altar ante la emoción de su futuro marido.

“Te juro que traté, pero se me notaba... traté de mantener la compostura, de no salir corriendo, de hacerlo más lento y que durara más este momento único e irrepetible... vas a ser feliz...Vamos a estar todos bien”, escribía el padre en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Montaner (@ricardomontaner) el 9 Feb, 2020 a las 1:49 PST

Cuando Evaluna tenía tres años, su padre le escribió una canción: Si tuviera que elegir que fue, precisamente, la que sonó cuando padre e hija abrieron el baile.

Los que tampoco faltaron a la fiesta fueron sus hermanos Mau y Ricky que se han convertido en dos habituales de los éxitos latinos del momento. “Quieren los chismes de la boda de anoche?? Quiénes se emborracharon... quién se metió con quién... El novio besó a la novia?? lo sabemos TODO. 🤣😂🤣😂”, bromeaban sobre lo ocurrido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mau y Ricky (@mauyricky) el 9 Feb, 2020 a las 9:29 PST

Obviamente no han dado los detalles pero han disfrutado de la felicidad de su hermana y su cuñado con el que ya han hecho alguna colaboración. Ellos no fueron los únicos que compartieron la alegría de la pareja. Las felicitaciones no se hicieron esperar en redes y varias llegaban de sus amigos españoles.

Rosalía: Felicidades uaaaaaa💛

Alejandro Sanz: Felicidades 👏👏👏👏👏❤️

Greeicy: Bellos

Kany García: que belleza!! cuanto me alegro de su unión

Leslie Grace: 😭😭😭😭😭😭 La felicidad de todos!!!!! I’m so happy for you 2 @evalunamontaner @camilomusica que Dios siga bendiciendo esa unión tan hermosa que han cuidado💕

Vanesa Martín: Bonitos!!! Muchísimas felicidades por ese amor tan especial❤️❤️💥

Danna Paola: Son tan bonitos🤍✨😍

Ana Mena: 👏🏼👏🏼👏🏼😍