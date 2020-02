Pablo Alborán sobre su nuevo disco en LOS40 Global Show: “Me voy ya a Miami a trabajar”

Es maravilloso que los artistas utilicen su posición para hacer del mundo un lugar mejor, no solo a través de sus canciones, también de sus iniciativas. Es el caso de Pablo Alborán, que ha estado recientemente en LOS40 Global Show para hablarnos de uno de sus proyectos más importantes: el concierto benéfico que ofrecerá el próximo 4 de abril en el Wizink Center de Madrid. Un directo, que hacía sold out al poco de ponerse a la venta las entradas y cuya recaudación irá destinada a la investigación contra el cáncer.

Sobre este show, sin duda uno de los más mágicos de su carrera, el malagueño ha dicho en conversación con Tony Aguilar que: "Hacer un concierto benéfico es lo que más feliz me hace". Pero el cantante de Prometo, tiene muchas más razones para estar feliz: no para de trabajar en lo que más le gusta - la música- y aunque acaba de lanzar nuevo material discográfico, Alborán ya está preprando su nuevo disco de estudio, tal como contaba en esta entrevista: "Me voy ya a Miami a trabajar".

Pablo también explicaba en LOS40 Global Show lo contento que estaba por ese Número 1 de Tabú, su tema junto a la cantante estadounidense Ava Max, y relató a Tony Aguilar la anécdota de su "mala suerte" el día en que consiguió el primer puesto de la LISTA 40.

Sobre esta canción y el EP de varias versiones que lanzó, Pablo Alborán contaba en LOS40 Global Show: "Yo soy hiperactivo. ¿Vamos a sacar un single? No, vamos a sacar cuatro". El artista también recordó con Tony sus recientes actuaciones en los Premios Odeón y en los Goya, ambas actuaciones ya para el recuerdo.