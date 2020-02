Oscuridad, cambios y evasión: el significado visual de ‘Map Of The Soul: 7’, el nuevo disco de BTS

BTS vive una de las etapas más exitosas de su carrera. Y no solo hablamos de su paso por los Premios GRAMMY 2020. La banda surcoreana se prepara para el mayor lanzamiento del año. Map Of The Soul: 7 llegará el 21 de febrero con un repertorio de canciones que volverá a convertir a la banda en una de las más solicitadas de la industria.

De este proyecto ya hemos podido escuchar diversos temas, como Black Swan, Shadow y EGO, con el que nos presentan los sonidos y las letras que darán vida a su nuevo álbum. Pero como ya es de costumbre en los lanzamientos de artistas de K-Pop, también nos han sorprendido con las sesiones de fotos que aportan significado visual a su proyecto. Y, creénos, no te dejarán indiferentes.

Podríamos decir que la primera entrega de estas imágenes viene relacionada con el primer avance de este tema. En Shadow, Suga nos habla de las sombras que impiden nuestro alcance del éxito. Sombras que solo nosotros somos capaces de crear, dando a entender, por tanto, que somos nuestro peor enemigo.

En el caso de estas imágenes, podemos ver a nuestros protagonistas tentando a la suerte de caer a un agujero negro cuyo final hemos podido conocer con la segunda entrega de fotos. Pero en ésta, lucen un atuendo blanco y rodeados de plumas de este mismo color, solo a centímetros de dicho agujero.

Como un niño al que se le advierte del peligro de jugar con el fuego y acaba quemándose, BTS merodea por los alrededores del agujero. Un agujero al que podríamos identificar como la oscuridad en la que jamás imaginamos que podemos introducirnos, que tiene un gran impacto sobre nuestras vidas y que, una vez ocurre, tomamos consciencia de que lo podríamos haber evitado.

¿Qué forman estos tres elementos? La teoría del cisne negro, o Black Swan en la discografía de BTS. Una teoría que los surcoreanos reflejan a la perfección en esta segunda sesión de fotos. Una sesión que muchas han calificado de terrorífica y a la que nosotros simplemente titulamos como introspectiva.

Haciendo referencia a su tema, BTS se sumergen en el agujero de la oscuridad. Las reflexiones sobre sus acciones los evaden y los convierten en habitantes reyes de su propia cueva. Allí, los pensamientos invaden sus mentes hasta que poco a poco aspiran a encontrar la luz, aquella que solo alcanzan si consiguen enfrentarse a sus sombras -conscientes de que podrían haberlas evitado-. El proceso no será fácil, pero toman consciencia de que solo ellos podrán conseguirlo.

El peligro de la suerte. Aquella suerte a la que tientan mientras juegan con las sombras al filo del precipicio. Cambios. Aquellas alteraciones que sufren en sus vidas tras verse invadidos por la oscuridad. Evasión. El distanciamiento personal que protagonizan tras una época de cambios. Y evolución.

La evolución es el significado que se espera que protagonice el siguiente concept photo de este álbum, mostrándonos así un proyecto sobre la evolución personal, consecuencia de la introspección de cualquier ser humano. Todos pasamos por sombras, las analizamos, intentamos salir de ellas y, con esperanza, conseguimos superarlas. Y eso es algo que BTS refleja a la perfección con este nuevo y esperado álbum.