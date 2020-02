Este hombre ha pasado 30 días alimentándose de comida de perro

Cuando volvemos a casa de fiesta, los seres humanos somos capaces de alimentarnos de lo que sea para quitarnos ese hambre; hamburguesas, pizza, kebab o lo que seamos capaz de cocinar a esas horas de la noche. Si a este hambre voraz le juntas lo que a algunos le gustan los retos, podemos empezar a entender lo que ha hecho Mitch Felderhoff.

Para que lo conozcamos un poco más, se trata de un empresario estadounidense que ha decidido llevar a cabo una iniciativa un poquito peculiar y aunque, según sus palabras, el alcohol y los retos con amigos no han tenido nada que ver, el equipo de Anda Ya no está del todo seguro...

Mitch es el presidente de una empresa de comida de, como dice en sus anuncios, alta calidad para perros, caballos y pollos llamada Muenster Milling, con sede en Texas. Pues bien, el intrépido de Mitch ha decidido que lo mejor que podía hacer para demostrar la calidad de sus productos era alimentarse durante 30 días únicamente de la comida para perros que elabora su propia compañía.

Por esta razón, desde el pasado 3 de enero y hasta hace solo unos días, nuestro protagonista no ha probado otra cosa que no sea su pienso para perros. Según el propio Mitch, la idea detrás de esta genialidad, o más bien locura, según quien lo mire, es "demostrar que creemos en lo que hacemos ya que no vamos a alimentar a tu perro con algo que no hayamos comido primero".

Toda esta loca experiencia la ha ido narrando a través del canal de Youtube de la compañía, donde ha ido recordando que las mascotas se enfrentan a una crisis de obesidad por culpa de que muchos de los alimentos que compramos para ellas tienen un alto contenido en azúcar.

Aunque dudamos de si esta alimentación es la más recomendable para la salud de una persona, y el propio Mith parece que lo ha disfrutado mucho, el canal de Youtube se ha convertido en un auténtico fenómeno viral.

