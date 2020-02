Ismael (‘La isla de las tentaciones’) niega su homosexualidad

Actualización: 11/02/2020 a las 14:00 horas.

Menudo revuelo se ha montado en redes sociales con el debate abierto sobre la supuesta homosexualidad de Ismael, concursante de La isla de las tentaciones. Esta mañana nos hacíamos eco de la promo que ha compartido Socialité con las imágenes del canal de youtube del influencer.

Una promo en el que escuchamos decir a Ismael: "He sido homosexual y he tenido una aventura con Rafa Martín". En el vídeo aparentemente vemos que tanto Rafa Martín como Ismael confiesan que ha habido algo entre ellos. El programa aseguraba que en su programa del sábado se desvelaría toda la historia.

"Nos conocemos virtualmente hablando y nos meses más adelante nos conocemos ya personalmente. es en ese momento cuando empezamos a mantener una buena relación. Que fue a más, a más, a más hasta que pasó lo que pasó", se oye decir en una conversación telefónica a Rafa Martín. Y nos hemos hecho eco de esas informaciones, aunque llega el momento de matizar.

Como ocurre tantas veces en televisión, nada es lo que parece y, esa promo no es más que un gancho sacado de un vídeo publicado hace una semana por el propio Ismael en el que, precisamente, niega esa relación. "Últimamente han salido informaciones sobre mí en televisión que no son ciertas, informaciones falsas y vienen de parte de ratas televisivas, ratas de cloaca", explica al inicio de ese vídeo.

"Se hace referencia a que yo he sido homosexual y he tenido una aventura con Rata Martín, le digo Rata Martín porque es el personaje que yo he creado para esta persona tan falsa, porque la persona real es Rafa Martín, al que yo conocí hace como 3 años en un evento de fitness", continúa diciendo.

Y después llega toda la explicación de la historia. De cómo se conocieron, de lo que le pareció el influencer y de lo que sucedió después. Desde luego, ninguna confesión sobre su condición sexual.

Tiene pinta de que esta historia va a dar mucho que hablar.