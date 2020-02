Esta es la artista urbana que se ha hecho súper amiga de Fani, de ‘La isla de las tentaciones’

El nombre de Fani está en boca de todos desde hace semanas. Por poco que estés alerta en redes sociales, puede saber que La isla de las tentaciones está pegando fuerte -ya sea para bien o para no tan bien-, y esta información está llegando incluso a los artistas. Así como hemos podido ver en sus redes sociales, la participante del programa ha estado con una artista urbana que la ha defendido a capa y espada: Lennis Rodríguez.

"Se tenía que dar y se dio", decía la dominicana en un video de su Instagram junto a Fani, a quien ha mostrado todo su apoyo, animo y cariño. Y con quien estuvo ayer pasando un rato y tomando algo.

Instagram story de Lennis Rodriguez. / Instagram @lennisrodriguez.official

La dominicana está en España, y entre conciertos, presentaciones y entrevistas, nos ha contado de qué conoce a Fani y lo que piensa acerca de sus haters: "Tengo la suerte de haber conocido a Fani sin ningún prejuicio. La gente ahora empieza su opinión a partir de lo que han visto que dicen otros, como a mi no me pasó eso, conoci a la chica que ella es: amable, educada, divertida, con un montón de arte... no conozco el papel ni lo que pasa fuera", nos contaba Lennis, quien afirma que no le gusta juzgar a la gente antes de conocerla. "Hay que respetar a los demás independientemente de lo decidan hacer o no con su co...", expresaba.

Instagram storie de Lennis Rodriguez con Fani. / Instagram @lennisrodriguez.official

"Yo pienso que es una acción machista porque si resumes toda la historia, se está juzgando a una chica por cometer una decisión suya, con su cuerpo y en su pareja. Me parece una buena chica, capaz de hablar enfrente de una camara, con un par de dedos de frente y la apoyo porque apoya mi música", confesaba.

Sin duda, Lennis Rodríguez y Fani han hecho muy buenas migas. Una mezcla explosiva que no imaginábamos ver por redes sociales. ¿Las veremos juntas en algún videoclip? Por lo pronto, la artista saca nuevo disco y recorrerá el país de festival en festival, junto a artistas como Daddy Yankee, Ozuna o Natti Natasha.