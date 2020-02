10 looks de maquillaje para triunfar en Carnaval

Llega una de las fiestas más esperadas del año para miles de personas alrededor del mundo: ¡Carnavales! Ve sacando tu mejor disfraz porque tienes una misión desde el 21 de febrero hasta el 25 del mismo mes: marcar tendencia.

Si tu objetivo es destacar en tu grupo de amigos con tu disfraz más original, no dudamos de que puedas conseguirlo. Pero, ¿qué es un disfraz sin un look de maquillaje original e impactante? Solo lo más valientes se atreven a hacerlo. Nosotros confiamos en ti, y por ello hemos recopilado una lista de los 10 looks de maquillaje que pueden ayudarte a completar tu disfraz. Vamos, a lo que llamamos "la guinda del pastel".

Los animales nunca pueden faltar, y si lo tuyo son los felinos, traemos el maquillaje ideal. Basta con realizar un look cotidiano y añadir pequeños detalles que simulan el pelo de un guepardo para completarlo. ¡Ah! Y no te olvides de tus orejitas favoritas.

¿Ratita y presumida? ¡Fácil! De nuevo, para añadir un toque más divertido, no te olvides de incorporar unas orejas.

Si eres un/a amante de los brillantes, puedes lucir un conjunto de sombras metálicas y de colores vivos para que todas las miradas vayan a ti. Además, si añades unas piedras de accesorios en tu frente, el resultado es inigualable.

Si eres de los que te lanzas a probar cualquier cosa, y además eres una persona muy creativa, puedes atreverte a convertirte en un/a muñeco/a roto/a. ¿Cómo? Muy fácil. Dibuja lo que parece una tela con botones a punto de abrirse por la presión y utiliza tu color de sombras favorito. Makeup done!

Si hay algo que nunca falta en Carnavales son los superhéroes. Aquellos personajes ficticios del cine y la televisión que tanto han protagonizado tus horas de entretenimiento. Y es que si, por ejemplo, Spider-Man se encuentra entre tus favoritos, este año puedes lucirlo en tu rostro, y con orgullo.

¿Alguna vez has soñado en convertirte en una Geisha? Esta figura tradicional de la cultura japonesa puede convertirse en tu disfraz clave para marcar tendencia.

En esta fiesta de culturas, también puedes convertirte en una faraona egipcia. Eso sí, asegúrate de darle un buen uso al lápiz de ojos.

Los sonidos más ochenteros vuelven a cobrar vida en este 2020. Aunque, para qué vamos a engañarnos, nunca dejaron de existir. Pero las listas de éxitos más actuales vuelven a inundarse de los nuevos hits más retro de nuestros artistas favoritos. Prueba de ello es el éxito de Don't Start Now de Dua Lipa, que ha llegado a lo más alto de la Lista de LOS40 con unos ritmos de esta época dorada de la música.

Si quieres unirte a la ola de los 80s lovers, hazte con unas sombras de colores llamativos y un pintalabios a juego. ¡Nadie podrá superarte!

¿Las máscaras de Carnaval siempre han sido tu fuerte? Pues este año no puedes dejarlo atrás. Así que saca tu talento a relucir y sorprende a tus amigos con una nueva máscara. Y no, no tendrás que comprarla porque ahora puedes fijarla en tu rostro.

Aunque si te quedaste con ganas de más Halloween y tu objetivo no solo es impresionar, sino aterrorizar a tus amigos, este es tu look. ¡Nadie puede mantenerte con la boca cerrada!

Ya no tienes excusa. Estamos seguros de que al menos uno de los looks de esta lista te ha convencido y es el elegido para lo luzcas en estos Carnavales. Creénos, marcarás la diferencia y te llevarás todos los premios al Mejor Disfraz de 2020. ¡A disfrutar!