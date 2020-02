‘La isla de las tentaciones’ rompió 3 de sus 5 parejas y adelantó cómo están en la actualidad

'La isla de las tentaciones' emitió ayer su hoguera final en la que solo dos parejas, de las cinco que habían entrado, se marcharon juntas.

Aunque solo Jose y Adelina lo hicieron contentos y hasta con boda a la vista.

Todo lo contrario fue la historia de Gonzalo y Susana que acabó con el final más desgarrador.

Y el próximo jueves, Telecinco adelantó que emitiría la última entrega del reality con todos los protagonistas explicando cómo está su vida, 6 meses después de la grabación.

Del drama de Susana y Gonzalo, a la pedida de Adelina y Jose

Ismael y Andrea, como era de espear, se dieron las mínimas explicaciones y se marcharon cada uno por su lado. Él prefirió hacerlo solo porque quería curar sus heridas.

Mientras que ella escogió marcharse con Óscar y él acató.

Por su lado, Fani pidió dejar el programa de la mano de Rubén, por el que sentía algo que hacía tiempo que estaba dormido.

Sin embargo, él opinaba todo lo contrario :"Si le has hecho esto a alguien con el que llevabas siete años, por qué no me lo vas a hacer a mí fuera?", dijo sin dudar y se marchó dejándola sola.

Fiama también se enfadó un poco con Álex, él lloró, pero acabaron yéndose juntos. Ella no muy convencida, pero se fueron.

El drama llegó con Susana y Gonzalo cuando Mónica Naranjo le preguntó a ella qué sentía ahora por él y ella se derrumbó.

Aseguró que le quería, que le tenía cariño, pero que algo había cambiado dentro de ella y que ya no sentía ni celos. Por lo que escogió irse sola. Gonzalo se desesperó y no quiso creérselo, pero tuvo que acatar.

Mientras que Jose y Adelina fueron los únicos que protagonizaron un reencuentro romántico. Tanto, que él acabó hincando rodilla y pidiéndole matrimonio

Así están 6 meses después

Al acabar la emisión, mostraron un adelanto de lo que veremos el próximo jueves: Fani, Fiama, Álex, Susana e Ismael llegarán solos ante Mónica.

¡Bienvenidos a 'La isla de las Tentaciones: 6 meses después'! EL JUEVES A LAS 22:40H en @telecincoes ¡VAMOS A FLIPAR! #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/xb7ZVvBmAB — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 12, 2020

Solo Jose y Adelina irán cogidos de la mano. Aunque también lo hará Andrea y Óscar.

Pero también volverán a verse las caras con Christofer, Rubén y alguno que otro más.