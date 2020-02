Nicki Minaj comparte su secreto para perder peso

Nicki Minaj se ha convertido en una de las raperas más solicitadas de la industria de la música, y es que todo lo que toca lo convierte en oro. Prueba de ello son todos y cada uno de los temas que han ido formando su discografía.

Pero Nicki no solo ha ganado el cariño de sus seguidores a través de la música, sino también con los mensajes que lanza a través de las redes sociales, tomando su programa Queen Radio como canal principal. De hecho, durante una de estas entregas ha desvelado un nuevo e inspirador aspecto de su vida que sus millones de fans han aplaudido.

Según las palabras recogidas por Entertainment Tonight, la rapera desveló que quería perder peso y seguir una dieta de manera estricta, pero no creía que podía "tener la disciplina" para controlar lo que comía. No pensaba tenerla hasta que su mente y su cuerpo se comprometieron a conseguirlo. Y ese es el factor clave que le ha ayudado a, poco a poco, cumplir con su objetivo.

Y es que aunque asegura que aún está a 9 kilos de alcanzar su meta, está centrada en amarse a sí misma sin importar la apariencia física. "Una vez me puse a pensar... ¿y si una de mis mejores amigas me dijese esas cosas? La gente que amas no te habla de esa forma, no te trata así, no te dice esas cosas para hacerte sentir mal, pero lo hacemos con nosotros mismos. Las mujeres, nos hacemos eso a nosotras mismas todo el rato con nuestros cuerpos", aseguró en su programa radiofónico.

Nicki Minaj demuestra así que el secreto para llegar al peso ideal es amarte a ti misma/o y restar importancia a las apariencias físicas. De este modo, convivirás feliz en tu propio cuerpo y, con dedicación, lograrás alcanzar el objetivo. Estas palabras han inspirado a sus millones de seguidores, quienes, una vez más, confirman su pasión y amor por su artista favorita.

Y tú, ¿seguirás el consejo de la rapera?