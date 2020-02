Aitana, Pablo Alborán, Lola Índigo y otros artistas nos cuentan sus peores citas

¡Ay, San Valentín! Los pájaros cantan, las mariposas se remueven en el estómago y las parejas salen a celebrar su amor a las calles. Total, todo el mundo necesita gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está, ¿o no?

Pero si eres de los que prefieren no caer en el romanticismo de este día y disfrutas con las historias de citas que acaban con un “tierra trágame”, ¡has llegado al sitio adecuado! En LOS40, aunque somos muy de canciones de amor, también nos gusta una buena anécdota de una mala cita. ¿Y qué hemos hecho? Pues hablar con algunos de los artistas del momento para que nos cuenten cómo fue su peor cita. ¡Pero no solo eso! También les hemos dicho que nos den un consejo para salir corriendo en caso que demos con una.

Pablo Alborán, Aitana, Lola Índigo, Estopa, Omar Montes, Sebastián Yatra… todos ellos nos han contado sus citas más catastróficas. Eso sí, algunos de ellos han tenido mucha suerte en el amor y nunca han tenido una quedada romántica desastrosa. ¡Qué suerte la suya!

La peor cita de Pablo Alborán

"A ver que piense… No sé si debería contarlo. Venga, vale. No sabía dónde quedar y decidí buscar un punto medio en la Castellana (Madrid). No se me ocurrió otro lugar que poner en el mapita ‘Ministerio de hacienda’. Con eso te lo digo todo. No me di cuenta y puse un sitio al azar. ¡Te podrás imaginar la respuesta y el susto!"

¿Qué consejo le darías a alguien para salir corriendo de una cita horrible?

"Yo creo que hay que reírse y ser lo más honesto posible. Decir “creo que esto no funciona, pero no pasa nada, nos echamos unas risas, unas palomitas y para casa”

La peor cita de Lola Índigo

"Yo tuve una cita Tinder, cuando yo lo usaba, y fue catastrófico. El chavalillo, que estaba de muy buen ver, solo sabía hablar de él, de él y luego de él. Y si luego quedaba algo, hablaba de él otro ratillo. Cuando me acabé la cerveza le dije que tenía una pila de cosas que hacer para mañana. No sé qué excusa le puse."

¿Qué consejo le darías a alguien para salir corriendo de una cita horrible?

"La amiga de emergencia. Avisas a una amiga cuando tengas una cita que no sabes cómo va a salir y le dices que si le envías un emoji te tiene que llamar diciendo que se ha muerto la tortuga."

La peor cita de Edune

"Una de ellas en la que se me rompió un tacón. Fue cinco minutos antes. No había llegado, pero ya toda la noche con el tacón roto. Fue un poco… bueno, fue hace mucho tiempo."

¿Y aguantantes?

"Sí, qué iba a hacer. ¿Me iba a ir y que pensara que no quería nada? No, no puede ser. Fue gracioso, anecdótico."

La peor cita de Ana Guerra

"Para mí, el anti San Valentín y la cita horrible es quedar con alguien que te apetezca y que le huela la boca. ¿Te lo puedes imaginar? Ya puedo salir corriendo."

¿Se lo dirías?

"Claro que no. Ya puede tener amigos y familia que se lo digan."

La peor cita de Cepeda

"Mi peor cita es una que nunca tuve con alguien que no vino."

¿Te dejaron plantado?

"Sí".

¿Y tú has dejado plantado a alguien alguna vez?

"No. Tengo un corazón que no me cabe en el pecho. (risas)"

La peor cita de Sebastián Yatra

"La peor cita que yo tuve fue de hecho en una cita de San Valentín cuando tenía once años. Invité a una niña a ir al baile y me aceptó más que todo por pesar. La presionaron sus amigas a decir que sí. Me sentí muy triste y no terminé yendo al baile. Se quedó sola. No fui yo, pero por miedo. Lo siento Catherin, lo siento."

La peor cita de Aitana

"Mi peor cita…no me acuerdo. Estoy pensando. Yo es que, por lo general, no quedaba con muchos chicos. No recuerdo una peor cita."

¿Y qué podría hacer un chico para que una cita saliese fatal contigo?

"Me gusta todo porque se me dan mal muchas cosas y me gusta probar. Así que cualquier cosa me parecería bien."

¿Qué consejo le darías a alguien para salir corriendo de una cita horrible?

"No sé, creo que le diría a mi amiga que me llamara. Lo típico. Le diría “llámame y voy a por ti o dime que te ha pasado algo”. Pero, bueno, eso también es difícil de hacer porque no te tiene que pillar la otra persona. No lo sé, es lo primero que se me ocurre. Justo en un episodio de Sex Education sale eso. Un chico le escribe a su amiga “Alerta roja” y justo ella le escribe “tengo un problema” y se va. Sex Education es muy guay."

La peor cita de Nathy Peluso

"Ay, espera, espera… no me acuerdo. Es que todas han sido increíbles. ¡Ya me acuerdo de una mala cita! Solo una vez en mi vida, ante una desesperación hace muchos años, accedí a Tinder y quedé con un chico. Me fumé alto porro y me acuerdo que me quedé tan fumada que pensé “qué hago acá con esta persona que no conozco”. Me di cuenta de la boludez que estaba haciendo. Me fui y nunca más supo de mí. Y nunca más usé Tinder. Fue la primera y última vez que use la aplicación."

La peor cita de Estopa

David: "Este San Valentín justo tenemos una cita, no es la peor, pero tampoco es muy romántica. Tocamos el 14 de febrero en Londres. Me va a pillar trabajando."

¿Qué consejo le darías a alguien para salir corriendo de una cita horrible?

"El móvil. Nunca falla. Haces que te llaman y finges. Mientes."

La peor cita de Natalia

"Es que nunca he tenido una cita rollo cita. Es que lo mismo me lo tengo que inventar porque no lo sé. Nunca lo sabremos".

¿Cómo te imaginas una cita horrible?

"Hubo una vez que quedé con una chica, yo quedé con ella en plan colegas, y resultó ser una situación un poco turbia. De esta gente que no te deja escaparte, rollo “me quiero ir claramente y no lo estás entendiendo”. Ella venía súper intencionada. Creo que le escribí a mi mejor amiga, creo y me fui. El comodín del amigo."

La peor cita de Don Patricio

"No me acuerdo. Es que todas han sido muy buenas. Bueno, recuerdo una que fue mal. Íbamos para la playa y hacía mucho viento. Lo que empezó como un día de playa terminó en una tormenta. Estábamos allí y tuvimos que buscar una cueva, un refugio. La playa estaba desierta, para nosotros. Pero recuerdo que al final terminó bien porque salió el arcoíris y todo fue bien."

¿Qué consejo le darías a alguien para salir corriendo de una cita horrible?

"Me dejé la cartera en casa"

¿Y si te dicen “pago yo”?

"Entonces no te tienes que ir de la cita. Entonces la cita no es tan horrible."

La peor cita de la Mala Rodríguez

"Tengo muchas malas, así que te voy a contar una de ellas. En una me fui yo sola en tren a ver el museo de las brujas en Zugarramurdi. Como con el chico con el que estaba no había hecho nada, dije “mira, me voy a ir yo a ver un museo y a pasarlo bien”. Lo recomiendo mucho, es súper lindo. Está justo en pueblecito de el País Vasco, en la frontera con Francia, y cuenta una historia de la cultura pagana. Era muy interesante."

La peor cita de Omar Montes

"La peor cita fue un día con una niña después de un concierto. Estaba yo dormido y de repente abro el armario y me encuentro a una niña. Le digo “¿qué haces en mi armario?” y me dice si puedo hacer un vídeo para su madre. Me quedé flipando. Total, que era hija de la que da la tarjeta (del hotel) y su madre le dijo “¡súbete y le pides un vídeo!”. Se había escondido en el armario y yo escuchando toda la noche ruidos raros. Me pegué un susto… ¡imagínate!"

¿Esto es real?

"Cien por cien. Ha sido muy fuerte. De hecho, a veces me despierto con sudores fríos y empapado pensando en ella porque fue escalofriantes. Tenía los pelos raros. Luego, por todo lo demás bien."

Pero, ¿la chica salió del armario?

"No, le abrí yo. Yo vengo de un concierto a las dos y media de la mañana y lo que menos me espero encontrar es una niña así en un armario. Parecía que había salido del circo de los horrores."

La peor cita de Alba Reche

"Una cosa que me hizo mucha gracia fue mi primera cita con un chico. Me invitó a cenar y acabamos en su casa. Por cosas de la vida, terminamos comiendo un sándwich de pan Bimbo con una onza de queso cada uno. Yo soy intolerante a la lactosa, o sea que no podía comer nada de lo que me había preparado. Fue horrible, pero fue gracioso. Si esa es la peor, que todo sea esto."

La peor cita de Beret

"Mi peor cita fue con 17 años y era un hippie de la vida increíble. Yo di por hecho, no sé por qué, que a esa chavala le gustaba el skate como a mí. La llevo a un skate park y ella se pensaba que ese era el punto de encuentro para ir a otro sitio. Ella toda la tarde viendo como hacía skate. Le traje un skate para ella cuando a ella no le gustaba, ni mucho menos. Es más, a la semana siguiente, me admitió que se había subido al skate por hacerme el favor."

La peor cita de Álvaro Soler

"Mi peor momento romántico fue cuando iba a buscar a mi primera novia, que marca mucho, con el seiscientos de mi abuelo. Son muy bonitos estos coches, pero se quedó a medias, tirado. Por suerte, fue antes de ir a buscarla. Lo arreglé, lo metí en la autopista y empezó a salir humo. Creo que fue lo peor."

Pero, ¿llegaste?

Sí, llegué con un ramo de flores y se arregló. ¿Algo peor? Es que no he tenido tantas citas, la verdad.