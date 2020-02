Jon Kortajarena comparte su foto con Brad Pitt y algunos comentarios no dejan al actor en buen lugar

Los Oscar 2020 siguen dando que hablar. La resaca de los premios cinematográficos más importantes del mundo sigue estando presente y entre las mil anécdotas que nos deja este mega evento, hay una relacionada con Jon Kortajarena.

El modelo, y ahora también actor, estuvo en la gala y no dejó pasar la oportunidad de hacerse una foto con uno de los protagonistas de la noche: Brad Pitt. El veterano actor se llevó el premio a mejor actor masculino de reparto por su papel en Érase una vez…en Hollywood.

Tener en las manos una estatuilla de estas, además de ser uno de los galanes por excelencia, hace que Pitt sea uno de los más reclamados para hacerse una fotografía con él.

El bilbaíno no quiso perder la oportunidad de dejar constancia de que había estado a su lado y sí, publicó la foto que lo atestigua, con Tiffany Haddish por detrás, que no quería perderse ese momentazo.

El caso es que el modelo ha conseguido un montón de piropos para él y no tantos para Brad Pitt. Como es inevitable en este tipo de situaciones no han faltado las comparaciones y Kortajarena puede sentirse orgulloso de lo bien parado que ha quedado. No tanto esa leyenda de pasión que no mostró su mejor cara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 11 Feb, 2020 a las 10:42 PST

“Que pocas ganas tiene de hacerse la foto”. “Está muy serio ¿es borde?”. “En esa foto no sale bien brad!!!”. “Brad está cansado de hacerse fotos…”. “Que le pasó a bradpitt😢😢😢”. “Creo que no se le ve muy feliz”. O, “yo creo q piensa, quién me mandaría sacarme al lado de este más joven q yo?”, son algunos de los comentarios que ha recibido la foto.

Puede que estuviera cansado de no parar de hacerse fotos o puede que, simplemente, no sea la foto en la que haya salido favorecido, pero está claro que su gesto no ha pasado desapercibido.

Por cierto que esta imagen la publicó después de otra en la que le veíamos leyendo lo que parece un nuevo guion interpretativo y junto a la que escribía: “Una nueva oportunidad de convertirme en Brad Pitt”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 11 Feb, 2020 a las 9:27 PST

Está claro que la meca del cine es una de las conquistas pendientes del modelo vasco.