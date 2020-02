San Valentín: A Sofía Reyes parece que le gusta el plan de Jason Derulo para ese día

Parece que últimamente Jason Derulo parece más centrado en mostrar su cuerpo que en componer nueva música. Que, por cierto, no es una queja, tiene cuerpo como para estar todo el día desnudo y alegrar la vista a unos cuantos. Y, además, para algo se pasa el día en el gimnasio, que eso también lo comparte.

Tenemos claro que su vida es de esas a las que muchos aspiran: casoplones, cochazos, viajes exóticos y amigos vip. Sin duda, lo que más de uno consideraría un partidazo.

Que sepamos, el cantante no tiene novia oficial. Después de muchos años con Jordin Sparks, parece que no ha encontrado otra relación así de estable. Pero no por eso se da por vencido y ya está pensando en una buena cita para San Valentín. De hecho, ha querido compartir sus planes para pedir opinión.

“¿Es una buena idea para la fecha de San Valentín? Gran culo Pizza y películas en mi casa”, preguntaba. Y claro, no han faltado respuestas. Muchos le pedían la dirección para apuntarse ya. Sofía Reyes es una de las que se lo tomaban con sentido del humor y le mandaba un escueto: “lol”.

Matizar que el pack le incluye a él vestido tan solo con ropa interior, una cadena de esas que pesan y una bata de las que dan calorcito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jason Derulo (@jasonderulo) el 12 Feb, 2020 a las 6:20 PST

Por mucho sex Apple que derroche, lo cierto es que algunos, más que fijarse en él, lo hacían en la foto que tiene colgada en la pared de casa. “¿La de ahí atrás es Naomi Campbell?”, se preguntaba alguno. Y la verdad es que lo parece, no todo el mundo colgaría a la modelo desnuda en el salón de su casa.

No sabemos con quién acabará celebrando este día de los enamorados pero, desde luego, candidat@s no le faltan.