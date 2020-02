BlackPink aterriza en Netflix

No cabe duda. El K-Pop es un fenómeno imparable y ni tú ni nadie podrá frenarlo. Un fenómeno que ya no solo triunfa en las playlists de todo el mundo, sino también en otros ámbitos que hasta entonces eran inalcanzables para estas voces.

Así ha ocurrido con BlackPink, la girlband surcoreana que ha aterrizado en Netflix, en concreto, en la película de A todos los chicos: P.D.: Todavía te quiero. Las voces de Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie suenan en este largometraje protagonizado por Noah Centineo y Lana Condor.

Ha sido la propia cuenta de Netflix la que lo ha desvelado a través de un vídeo compartido en sus redes sociales. En él, Lana aparece poniéndose su atuendo de cheerleader mientras suena Kill This Love, el último gran hit de BlackPink. ¡No podrían haber elegido mejor canción!

Esta noticia ha revolucionado a su ejército de fans, que no tardó en inundar el mensaje de este fragmento con comentarios de emoción. "KILL THIS LOVE!!!", exclama una usuaria. "LJ tiene buen gusto", le respondió la cuenta oficial de la película en referencia al personaje que interpreta Lana.

Lo cierto es que no es la primera vez que escuchamos a algún artista de K-Pop en una de las producciones de estas plataformas. Sin ir más lejos, el tema Euphoria de BTS sonó en una de las escenas más memorables de la serie que casualmente recibe el mismo título: Euphoria. Los usuarios de las redes enloquecieron y su elección fue todo un éxito.

Ahora, los blinks esperan ansioso el regreso de su grupo favorito. Y no, una aparición en pantalla no es suficiente para ellos. No es de extrañar, pues ya suman casi un año de espera. El 4 de abril de 2019 fue el día del lanzamiento de Kill This Love, su último y exitoso sencillo.

Pero todo apunta a que las chicas volverán con más fuerza que nunca, y que no tendremos que esperar demasiado. ¿Estás listo/a para la nueva era de Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie? BlackPink in your area!