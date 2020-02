Christina Aguilera y A Great Big World - Fall on me [2020]

No podemos evitarlo, estamos con el modo romántico ‘on’, puede que tenga que ver con que en estos días nos taladran con San Valentín, los escaparates se llenan de corazones y todo se ve a través del filtro rojo propio de estos días.

Pero el caso es que el cuerpo nos pide baladas por estas fechas y Christina Aguilera y A Great Big World ya tienen la suya: Fall on me.

“Para nosotros, esta canción es una búsqueda de conexión y amor. Se trata de rendirse a algo más grande que uno mismo y confiar en que las respuestas que buscamos se revelarán a tiempo”, explicaba el duo neoyorkino sobre esta nueva canción.

No es la primera vez que Aguilera y A Great Big World colaboran. Ya lo hicieron en 2013 con otra balada, Say something. Ahora vuelven a unirse en el mismo registro. “Gracias por crear magia con nosotros nuevamente. Verdaderamente, uno de los mejores momentos en nuestras vidas”, aseguraba el duo.

En el vídeo podemos ver a Christina Aguilera cual ninfa del bosque, con un impresionante vestido blanco, sentada bajo un almendro en flor. Y, por supuesto, no falta el piano característico de sus compañeros de fatiga. Todo, una metáfora que ellos mismos se han esmerado en explicar.

“Al director, Se Oh, se le ocurrió el simbolismo del árbol y el ciclo continuo de la vida. Pasar las estaciones con este árbol captura la interconexión de todas las cosas y cómo, con el tiempo, todo encuentra su equilibrio y orden”, relataban en redes.

Puede que el tema ya te suene y es que el pasado noviembre, en la gala de los American Music Awards, ya presentaron esta canción que, no ha funcionado lo bien que les hubiera gustado pero que busca una nueva oportunidad con este vídeo.