‘La isla de las tentaciones’ 6 meses después: Fani y Christofer reconciliados y Susana sola

'La isla de las tentaciones' reunió a sus protagonistas 6 meses después de la última hoguera.

Fiama, Álex, Susana, Fani, Christofer, Adelina y Jose volvieron a hablar con Mónica Naranjo para explicar cómo era su vida en la actualidad.

La sorpresa la dio Gonzalo, Rubén y hasta Joy.

Fani y Christofer han vuelto (y Rubén a pedir disculpas)

Fani regresó al programa para explicar que desde la hoguera nunca más había vuelto a saber nada de Rubén y ella esperaba "un mensaje, una llamada, algo". Confesó que lo pasó mal porque se sintió engañada por él y lo consideraba un "falso".

Él reapareció para asegurar que todo lo que ocurrió había sido real pero a la hora de tomar una decisión prefirió pensar en él. Le pidió perdón si le había hecho daño y ella lo aceptó.

— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Seguidamente, él se marchó y entró Christofer. Ambos explicaron que estaban juntos, porque después del reality ella se había dado cuenta de que le echaba de menos y le persiguió hasta que él la perdonó.

"Me di cuenta de que había luchado por mí y he podido llegar a confiar en ella", explicó él. Y ella aprovechó para disculparse públicamente: "Delante de toda España te pido perdón".

Gonzalo no volvió pero sí escribió una carta

Susana se sentó frente a Mónica y le contó que si había decidido dejarlo fue por la pregunta que ella le hizo: "Estás enamorada de Gonzalo?". Segun ella, si no se la llega a hacer, seguramente fuera del reality nunca lo hubiera dejado porque "no me hubiera atrevido.

Explicó que no quería hacerle daño y que volvió a casa a buscar sus cosas y fue uno de los momentos "más dolorosos" de su vida.

Aún así, estaba contenta de haber tomado la decision porque por fin ahora se estaba conociendo y empezaba a ser feliz sola.

— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Él no quiso asistir al programa pero sí le mandó una carta: "Si no estoy allí es porque no me quedan fuerzas después de todo. Estos 6 meses me han desgastado machacándome para saber la razón. Me he dado cuenta de la importancia de los pequeños detalles: de cantar juntos en el coche, de taparte con una toalla al salir de la ducha... Una parte de mí se quedó en la hoguera".

De la bronca de Fiama y Álex, a la de Andrea e Ismael

Tanto Fiama y Álex como Andrea e Ismael tuvieron momentos parecidos. Los viceversos se vieron y se tiraron cosas en cara. Ambos decían que habían dejado al otro porque se hacían daño.

Él ya tenía otra pareja y aseguraba que en la isla estaba "obsesionado" por Fiama pero no enamorado. Ella decía estar sola pero al salir se encontró con Joy al que besó.

— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

Andrea e Ismael volvieron a pasar juntos unos días en Madrid pero todo acabó mal y ella contó que quería seguir con Óscar.

Adelina y Jose y el mensaje de Mónica Naranjo

Adelina y Jose fueron los únicos que llegaron juntos y riendo con complicidad.

Ambos confesaron haber pasado una crisis tras el programa pero haberla superado: "Nos ha fortalecido esto".

Y aseguraron que seguían adelante con los planes de boda y de familia.

Mónica les despidió diciendo: ""Que seáis siempre la prueba de que cuando el amor es de verdad, no hay tentación que pueda con él".