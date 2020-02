Mónica Naranjo se despide de ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones ha sido el programa revelación de la temporada. Posiblemente, ni los encargados de dar forma a este nuevo programa esperaban la repercusión que ha tenido. No hay rincón del país en el que no se genere un debate diario por el comportamiento en la isla de todos los concursantes.

Y entre todos ellos ha estado una discreta Mónica Naranjo que ha sabido poner equilibrio a un huracán de sentimientos, locura y emociones desbordadas. Pero parece que, pese a todo el éxito obtenido, la cantante y presentadora ha decidido despedirse del programa.

“Gracias, gracias y mil veces gracias!! 😍 Otro 30% de cuota y 3.9 millones de espectadores!! 🙏😱 ⁣ #LaIslaDeLasTentaciones siempre estará en mi corazón y sólo tengo palabras de agradecimiento tanto a @cuarzotv , como a @mediasetcom , que confiaron en mí para este proyecto precioso... 🍎🐍🏝⁣”, escribía en su Instagram, justo un día después del programa en el que vimos el reencuentro de los concursantes meses después de haber vivido la experiencia.

“No quiero despedirme sin desearos, de corazón, toda la suerte del mundo y que mi sucesor o sucesora haga pequeños los resultados obtenidos de esta primera edición tan mágica.... 🥰😘⁣”, añadía para desconcierto de muchos de sus seguidores que no entendían cómo se puede plantear una segunda edición sin ella al frente.

“Y recordad... habrá más imágenes, siempre... 🤣🤣⁣⁣Os amo sin control!!! 💖🦋”, terminaba diciendo en alusión a su frase más célebre y temida dentro del reality. “Eres muy grande, Mónica. Te hacemos la ola infinita. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. ❤️”, le contestaba Mediaset, el grupo que no puede más que felicitar al equipo por los excelentes resultados que ha obtenido el programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo) el 13 Feb, 2020 a las 11:33 PST

No sabemos si intentarán convencerla para que vuelva a la isla pero ya hay alguno que asegura que “como no hagas tú la siguiente edición... Me se de media España que no lo vamos a volver a ver...❤️”. Pase lo que pase, no podemos más que desearle lo mejor a Mónica y felicitarla por el trabajo. Está claro que tiene talento para hacer lo que quiera.