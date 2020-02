7 películas para conquistar a esa persona especial en San Valentín

Quieres a esa persona especial y no sabes cómo decírselo. O ya lo tiene más que oído y buscas sorprenderla con un día memorable para seducirla. Las opciones se agolpan en tu mente, pero no sabes con cuál quedarte. Y, de repente, te viene la inspiración: una película. ¿Qué mejor que la magia del cine para reavivar esa chispa durante el Día de San Valentín? No te preocupes, que nosotros te lo ponemos fácil con esta selección de dramas románticos:

Titanic

No hay nada mejor que uno de los clásicos más famosos de todos los tiempos: Titanic. Jack y Rose, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, en su mejor momento de juventud. Todo un romance transatlántico que rompe los moldes de las clases sociales para entregarnos uno de los finales más tristes y angustiosos de la historia. Larga vida al ingenio de James Cameron por enamorarnos y entretenernos con su cine.

Ghost

La única película romántica que consiguió batir en popularidad y taquilla a Pretty Woman. Ghost es la historia de una pareja que ve truncada su felicidad cuando a él, Patrick Swayze, lo asesinan unos ladrones. Ella, Demi Moore, deberá hacerse valer de una medium, a quien interpreta Whoopi Goldberg (se llevó un Óscar por la actuación), para comunicarse con el fantasma de su antigua pareja. Un dramón que popularizó la canción Unchained Melody y que destruyó las defensas de los más insensibles

El diario de Noa

Y para dramón el de Ryan Gosling y Rachel McAdams de Nick Cassavetes en El diario de Noa: amor bajo la lluvia, historia de romances imposibles por la familia y por la guerra y un final para llorar como magdalenas. La adaptación de la novela de Nicholas Sparks fue uno de los dramas románticos más famosos (y mejor dirigidos) de todos los tiempos.

Los puentes de Madison

El paisaje la América rural de Carolina del Norte en El diario de Noa se transforma en Iowa, a la otra punta de Estados Unidos, en este romance entre un fotógrafo de National Geographic y un ama de casa que lleva una vida solitaria y aburrida. Clint Eastwood se sacó de la manga esa vena romántica que muy pocos imaginaban y arrasó junto a Meryl Streep en este maravilloso melodrama que contiene algunas escenas antológicas (como aquella en el coche bajo la lluvia frente a un semáforo).

Dirty Dancing

Baile, música, amores adolescentes y profesores con muy buena planta que saben ligar: así fue Dirty Dancing, una de las cintas más recordadas por sus populares números musicales y por la especial relación y química entre Patrick Swayze (protagonista de Ghost) y Jennifer Grey.

Her

El romance se puede poner un poco creepy: es lo que le pasa en Her a Joaquin Phoenix con un aparato electrónico a lo Alexa (solo que con la voz de Scarlett Johansson). Esta película es la quintaesencia del cine distópico de Spike Jonze, y explica el controvertido proceso psicológico-dependiente de su protagonista, Theodore, tras enamorarse de una máquina. Plantea una inquietante perspectiva sobre nuestro futuro.

Leaving Las Vegas

Y para cambiar un poco el tercio, incluimos en esta selección de romances a la Leaving Las Vegas de Mike Figgis, quizás una de las películas más intensas y duras emocionalmente de los años noventa (y que le da una patada a Pretty Woman). Protagonizada por un estelar Nicolas Cage que se llevó el Óscar a mejor actor principal y una maravillosa Elisabeth Sue, narra la historia de un guionista de Hollywood que, tras ser despedido, viaja a Las Vegas para beber hasta morir. Pero allí conoce a una prostituta de la que se enamora y le hace replantearse su existencia. Spoiler: no salen ni Richard Gere ni Julia Roberts.