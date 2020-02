David Otero: “Creo que el amor, igual no es solo para toda la vida, sino para muchas vidas”

El amor es el motor que mueve el mundo y los músicos bien lo saben, no hay más que echar un vistazo a la temática predominante de las canciones. Así que, sí, preparémonos para una avalancha de temas románticos para este San Valentín.

Una fecha en la que el mundo se vuelve de color rojo y los corazones se multiplican por todas partes. En este contexto de romanticismo a nuestro alrededor hemos querido hablar del amor con David Otero. Nos ha contado su historia, cómo entiende las relaciones y cuál es la música que encajaría en los planes de pareja.

¿Qué significa San Valentín para ti?

Te podría mentir pero no soy muy ‘sanvalentinero’, no soy muy de estar ahí con San Valentín como ‘que viene San Valentín, uaaaa…’. Precisamente por eso y como mi chica lo sabe, a veces, la sorprendo y la mando flores y es como ‘¿qué?, ¿pero esto? Si tú no eres de los que mandan flores por San Valentín’. De repente lo he hecho y es lo que más ha chocado porque no soy de San Valentín.

No eres de San Valentín pero sí del amor, ¿qué importancia tiene en tu vida?

Pensar en el amor no solo en el enamoramiento con la persona que tiene y la relación más cercana de sentimiento sino que me parece como un equipo, un conjunto de ideas, un lugar donde crear algo juntos. Puesta en común donde se mezcla todo, emociones, educación de tus hijos, visión de futuro, a dónde quieres llegar, cómo lo quieres hacer, por qué, a dónde te gustaría llegar con esa otra persona. Y lo imaginamos todo juntos, muchas veces, y eso nos retroalimenta. Cómo nos vemos dentro de diez años, dónde nos gustaría estar, cómo estarán los niños, estarán en la universidad, y qué haríamos nosotros…

¿Cómo conociste a tu mujer?

En un restaurante en Barcelona. Nos invitó a comer un amigo que tenemos en común. Me dijo ‘voy a invitar a una amiga a comer, ¿te importa?’ y fue como, ‘no, no, guay’. Nos conocimos comiendo y desde ahí no nos hemos separado.

¿Crees en el amor para toda la vida?

Sí, de hecho creo que el amor igual no es solo para toda la vida sino para muchas vidas. No solo nos conectamos de ahora, yo soy de crear que no sólo es esta vida y este momento sino que puede venir de mucho más allá, me encanta pensarlo.

playlist romántica de david otero Extreme. More than words No creo que a haya alguien a quien no le toque. Es el máximo exponente de lo que yo siento con una canción de amor y lo que puedes decir a una persona con más que palabras. Tenemos ya una edad de clásicos. The Beatles. Yesterday Igual porque es la canción que le he cantado a la chica que me gustaba cuando empezaba a tocar la guitarra. Me lleva a ese estado, me recuerda a eso. Era la típica canción que aprendías cuando eras chavalín y si te gustaba una chica y la cantabas y decías ‘a ver si con esta canción, por fin, quiere que seamos novios’. Lo que pensabas cuando tenías 14 o 15 años, el pedirla salir… ‘¿quieres salir conmigo? No. Vale, pues ya está’. El canto del loco. Foto en blanco y negro Es una canción muy de amor, retrata de una manera muy bonito con otra persona. Ese momento de la foto y recordarla a través de eso. Es una bonita canción de amor. Finneas. Falling love for the night Es un temazo espectacular, me encanta, es un tema precioso. Bonito no, lo siguiente…ahí te he dado uno bueno. Mola este chico… la gente conoce a su hermana pero él es el que le produce los discos.

¿La mayor locura que has hecho por amor?

Yo creo que viajar o, de repente tener un día libre entre dos conciertos y coger un avión e irte corriendo a ver a esa persona y volver y pegarte la matada por estar unas horas.