Términos del dating (citas) que debes conocer en 2020

Sí, ayer surgió un nuevo vocablo referente a las citas y mañana, seguramente, nacerá otro. Está claro que el dating se complica cada vez más -en sintonía con este mundo individualista en el que vivimos- y la cosa va a peor en 2020. Qué mejor fecha que San Valentín para tomártelo con humor y definir todas las movidas que pueden seguir pasándote este año, de seguir soltera o soltero.

Más vale tener el vocabulario adecuado para saber qué está pasando o, al menos, poder ponerle nombre (no necesariamente entenderlo). Del ghosting ya has oído hablar (y quizá sufrido en tus propias carnes) pero ¿qué me dices del fleabagging, eclipsing o cause-playing? Agárrate que vienen curvas: estos son los términos del dating (o mundo de las citas) que debes conocer en 2020.

Fleabagging

Qué honor que tu desgraciada vida sexual y amorosa le ponga nombre a uno de los términos del dating en 2020: nuestra querida y entrañable Phoebe Waller-Bridge, de la divertidísima serie Fleabag, ha sido inmortalizada en este nuevo término del mundo de las citas. Puedes decir que estás haciendo fleabagging cuando te dedicas a quedar con gente que no te conviene y, además, eres perfectamente consciente de que no te conviene; o peor aún, sabes que es imposible que aquello funcione. El clásico amor imposible. Y tú, erre que erre.

Spearfishing

¿Pesca submarina? No, esto no va de traducciones literales… Le estás dando al spearfishing cuando posteas una foto o reflexión muy concreta en tus redes sociales para captar la atención de tu crush con la intención o ilusión de que lo vea, te de un like, ‘me encanta’ o incluso lo comente. Es como lanzar un anzuelo al océano con el fin de que lo muerda el pez que tú quieres. Míratelo… o escucha este tema de Weezer mientras te decides.

Breadcrumbing

¡Un clásico! Dejar miguitas de interés y pretender que te conformes con eso, las migajas: mensajito random de Pascuas a Ramos, likes en Instagram o Facebook… pero ninguna intención real de tener un encuentro en vivo y en directo, ya sea de primeras o para repetir. Te están haciendo breadcrumbing cuando recibes esas muestras de interés tan poco creíbles. Como dice Madonna: don’t go for second best, baby.

Cause-playing

Este término del dating o mundo de las citas se refiere al momento en el que te pones en contacto con un ex (pareja o rollete) para pedirle un favor… El mensaje suele empezar con un inocente “Hey! qué tal todo?” (para que no se note mucho…). “Ya he visto que estás currando en no sé dónde, ‘¡enhorabuena!” (esto te da igual pero sigues disimulando); “por cierto, necesito que alguien me patrocine mi proyecto nosécuantitos, ¿te animas?”. Venga, hasta luego.

Kanye-ing

Estás sufriendo un kanye-ing clarísimo si sales con alguien que está encantado de haberse conocido. Narcisista de manual que solo habla de sí mismo y nunca te pregunta cómo estás: cariño, huye. A no ser que tengas una paciencia nivel Kim Kardasian.

Eclipsing

Otro término del mundo de las citas a tener en cuenta en 2020: estarás ante un claro caso de eclipsing cuando tu colega de toda vida, cuyos gustos y conocimientos conoces a la perfección, empieza a mostrar un entusiasmo repentino por los hobbies de la persona con la que está viéndose. Qué casualidad. Llámalo falta de personalidad, necesidad de agradar al otro.... o simplemente ser patético.

Caspering

El hermanito pequeño del ghosting: estás siendo víctima de un caspering clarísimo cuando, de manera sutil o incluso tierna, alguien va desapareciendo tímidamente, poco a poco, sin brusquedades. Baja de la parra y ve haciéndote a la idea de que todas esas excusas de trabajo no son reales: si Casper quisiera verte, se buscaría la vida para hacerlo. ¡De nada!

Dial-toning

Como si de un teléfono sin señal se tratase, dial-toning es el término utilizado cuando alguien te da su número, motu proprio, y no contesta cuando le envías un whatsapp…. Como en el ghosting, salvo que en este caso ni siquiera le ha hecho falta desaparecer. Llama tú o échate unos bailes con Call Me de Blondie, a ver si recibe tus señales…

Flashpanning

La primera etapa de una relación es la más emocionante (por algo llamada the honeymoon period); son esos primeros días en los que desplegamos todas nuestras armas de seducción y mostramos nuestra mejor cara. No quieres que se acabe nunca… Un flashpanner adora esta época tan agradable. Tanto que, cuando toca pasar a la siguiente fase (o base), se pira antes de que se acabe la fiesta. Not good.

White clawing

Cuando sales con alguien por su físico espectacular pero, sinceramente, su compañía no te aporta nada. ¿Se puede ser más superficial? Seguro que se te ocurren unas cuantas parejas como ejemplo… Postureo máximo: voy a salir a pasear este bolso tan mono que me he agenciado.

Exoskeleton-ing

Si eres capaz de pronunciarlo, ya sabes cómo definir esa situación en la que el ex de tu actual pareja intenta contactar contigo a través de tus redes sociales… ¿hola? Ten cuidado, esta persona puede estar obsesionada contigo o ser el principio de un acoso.