Billie Eilish, Ozuna, Bad Bunny y Christina Aguilera se convierten en tu cita para San Valentín

¡Qué bonito es el amor! Pero no solo ese que sientes hacia tu media naranja. El amor por tus familiares, por tus amigos y, sin falta, por la música. Hoy, 14 de febrero, se celebra el Día de San Valentín, una fecha señalada en la que muchas parejas idean el plan perfecto para brindar por su conexión especial.

Pero nosotros hemos decidido ir más allá, y además de celebrar el amor con nuestros seres queridos, también lo hemos querido hacer con nuestros artistas favoritos. O, mejor dicho, han sido ellos los que han querido colarse en tu cita de este viernes.

Christina Aguilera, Ozuna, Bad Bunny, Billie Eilish, Sam Smith y David Otero son solo algunas de las voces que tienen una cita contigo y con tus oídos en el Día de los Enamorados. Y, creénos, no necesitarás a Cupido para sentir el flechazo inminente con los nuevos temas que nos traen. ¡Dale al play!

Viernes 14 de febrero

Billie Eilish - No Time To Die. Desde que salió a la luz que Billie pondría voz a la próxima entrega de James Bond, no podíamos controlar nuestras ganas por escuchar este tema. Pero la espera ha llegado a su fin. La intérprete, y con la ayuda de su hermano Finneas, nos deleita con su voz rota, una sensual melodía a piano y los altibajos propios del estilo de 007. Una canción que consigue convertirte en todo un espía profesional con tan solo unos segundos de escucha.

Christina Aguilera, A Great Big World - Fall On Me. En esta fecha tan especial, el cuerpo nos pide baladones, y nuestra protagonista se ha encargado de cumplir nuestros deseos. Nos presenta Fall On Me, una canción en la que se busca la conexión y el amor. En su videoclip, Christina se convierte en una ninfa del bosque con un atuendo blanco y sentada bajo un almendro. Y, por supuesto, el piano no podía faltar.

Justin Bieber, Post Malone, Clever - Forever. Ya está aquí el nuevo álbum de Justin Bieber, y aunque ya nos desveló el nombre del repertorio de canciones que lo formaría, sus canciones han superado cualquier expectativa. Una de ellas es este tema que comparte con dos de las voces más sonantes del panorama. Un tema que llega con unos toques del R&B, pop y unos beats que consiguen hipnotizarte. Sin mencionar su estribillo, cuyos "forever, forever" te mantienen pegado desde el primer segundo.

Bad Bunny, Sech - Ignorantes. ¿Qué es un viernes sin hits de ritmos latinos? Poca cosa. Pues no temas, porque el pues el puertorriqueño y el panameño se encargan de prepararte para un fin de semana de locura con esta balada que se une a los sonidos del moombahton. Porque claro, en el Día de los Enamorados no podíamos esperar otra cosa. Ay, ¡qué románticos estamos! Aunque esta balada no trata sobre ninguna relación idílica, sino sobre el desamor que sufre una pareja en la que sus miembros están destinados a estar juntos. "Y no sé por qué nos dejamos, si tú me amas y yo te amo", dicen algunos de sus versos.

Ozuna - 100 Preguntas. Lo dicho. Las baladas se han convertido en las verdaderas protagonistas del día, aunque no podíamos esperar menos. Ozuna se une a esta ola de melodías románticas con su nuevo sencillo en el que, acompañado del sonido de la guitarra, intenta conquistar a su chica.

Andy & Lucas - Toda La Noche. ¡Que sí! Que Andy & Lucas están de vuelta, y no de cualquier manera. El popular dúo español ha regresado con un tema con sonidos disco y fusionados a un flamenco pop que te atrapa desde el primer segundo. Parece que Dua Lipa no es la única que ha traído de vuelta los ritmos ochenteros. ¡Y a nosotros nos encanta! Los amigos más queridos de nuestro país vuelven a demostrar que no hay melodías que se les resistan.

David Otero, Bely Basarte - Buscando El Sol. El cantautor ha vuelto a deleitarnos con un nuevo adelanto de su trabajo Otero Y Yo, del que disfrutaremos en tres entregas en formato EP. Si ya escuchamos Una Foto en Blanco y Negro junto a Taburete, ahora ha llegado el turno de Basarte, con la que comparte la nueva versión del tema que publicó bajo el seudónimo de El Pescao en 2011.

Otros de los artistas con los que tienes una cita en esta fecha tan especial son Sam Smith y su To Die For, Rauw Alejandro y su Tattoo, Pedro Capó y su Buena Suerte y Jesse & Joy y su Lo Nuestro Vale Más. A ellos se unen Mau y Ricky con QUÉ DIRÍAS?, Edurne con su Despiértame Cuando Te Vayas y Mónica Naranjo con Tentación. ¡Feliz Día de los Enamorados!