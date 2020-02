Crítica ‘Changes’ de Justin Bieber: Y después de la tormenta, llega la calma

Se acabó la espera. Tras cuatro años de silencio, Justin Bieber ha lanzado su nuevo álbum Changes y, como era de esperar, millones de personas alrededor del mundo no se han despegado de sus auriculares. Este nuevo proyecto llega con 17 canciones y cinco colaboraciones de diversos artistas que han marcado la vida de nuestro protagonista.

Sí, el canadiense ya nos había desvelado el repertorio de temas que llegaría con este tan esperado proyecto, pero él nunca dejará de sorprendernos. Y es que cuando pensábamos que ya habíamos conseguido sacar a Yummy de nuestro cerebro, aterriza con nuevas y pegadizas melodías que ya apuntan a convertirse en la banda sonora de tu día a día.

Y es que, aunque LOS40 estuvimos en el TAPE London de la capital británica para la escucha de este disco, no podíamos perdernos la experiencia de disfrutar de su cuarto álbum de estudio, y sucesor de Purpose, en el día de su estreno. Así que, con nuestros auriculares en posición, decidimos introducirnos en la nueva vida de Bieber y conocer todos sus cambios.

El diario de Justin Bieber (por Laura Coca)

Que tengamos Changes en nuestras manos el día de San Valentín no es ninguna casualidad. Y es que no cabe ninguna duda de que el canadiense ha declarado, una vez más, su infinito amor a su mujer Hailey Baldwin. Tal solo basta con escuchar canciones como Second Emotion, Yummy o That's What Love Is para adentrarte de lleno en su relación. Justin Bieber está muy enamorado y son 17 las canciones que lo confirman.

Si hay algo que he podido escuchar en este disco es el sonido R&B que prevalece sobre el resto de estilos que Bieber nos ofreció en sus anteriores proyectos. Escucho influencias de sus amigos Drake y Chris Brown en una intención por convertirse en la futura promesa de este género. De hecho, te reto a encontrar un tema de este nuevo repertorio que carezca de estas melodías. Creéme, no lo conseguirás y, además, te sumergirás en un bucle de melodías tranquilizantes y chill muy atractivas para reproducir al final del día o en un largo viaje en coche.

Aunque lo más llamativo de Changes no es su transformación en una emotiva carta de amor, sino las colaboraciones que le dan vida. Esto lo aleja de convertirse en un trabajo individual, un factor que también le diferencia del resto de sus proyectos. Eso sí, el 90% de los artistas que forman parte de Changes están relacionados con el hip hop, referentes con los que Bieber "coquetea" en su ámbito personal.

Entre los temas de su tracklist destaco el que recibe el mismo título que su álbum, Changes. Una canción que nos introduce en un Justin Bieber aún más personal con referencias a la enfermedad de Lyme que padece y a su influencia en la relación con Baldwin. Su desgarradora letra dicta lo siguiente: "Aunque esté atravesando cambios, no significa que yo cambiaré. A veces me voy a dormir pronto. A veces no puedo cerrar mis ojos. A veces sonrío como si todo fuese bien aunque haya dolor detrás [...] Solo quiero ser mi mejor versión aunque a veces se me olvide respirar. Así puedo ser mejor para ti. Eso es lo que quiero hacer".

Justin Bieber, con unos sonidos sosegados, elige a la música como vía para abrirnos las puertas de su propia vida. Una vida repleta de obstáculos, superación, amor y cambios. Muchos cambios.

MI TOP 3 DE 'CHANGES' Changes That's What Love Is Yummy

Justin Bieber / Cedida por Universal Music

Justin Bieber navega por un mar de emociones al ritmo R&B (por Alberto Palao)

Cinco años ha tardado el actual príncipe del pop en lanzar disco. Desde que sorprendió al mundo con aquel Purpose, que se convirtió en uno de los mejores álbumes del año, el canadiense tenía a todo su ejército de believers a la espera de nuevo material. ¡Y por fin ha llegado!

Justin Bieber ha escogido el 14 de febrero, el mismo día de San Valentín, para lanzar Changes. No es casualidad que haya escogido esta fecha para sacar sus nuevas 17 canciones. Y es que el álbum completo es un canto al amor a su mujer Hailey Baldwin. Lo hace, sobre todo, a través del R&B con temas como Come Around Me, Habitual o la propia Yummy, todas ellas co-producidas por Poo Bear junto a un largo número de personas más. Mención especial a la base de Intentions, donde Quavo marca la diferencia.

Para Changes, Justin ha querido apostar por varias colaboraciones. Teniendo en cuenta que se trata de una de las mayores estrellas del siglo XXI, no le habrá sido difícil encontrar otras estrellas con las que cantar y producir. Gracias a ello, encontramos uno de los mejores temas del disco: Forever. Se trata de la colaboración que tiene junto a Clever y Post Malone. De hecho, se nota mucho la influencia de este último en el sonido.

En cuanto a la letra de las canciones, Justin Bieber habla exclusivamente del amor. Ya no tiene que decir “sorry”, ahora el joven de 25 años solo quiere gritar (o cantar, mejor dicho) a los cuatro vientos lo enamorado que está. “Could you be here with me forever, ever?” (¿Estarás conmigo para siempre?) o “Ooh, there's so much chemistry Like a chemist, how you finishin' my sentences” (Ooh, hay tanta química. Como un químico, cómo terminas mis frases), son solo dos ejemplos de las frases románticas que encontramos.

Y es que Justin Bieber quiere demostrar al mundo en que tipo de hombre se ha convertido. Para ello, ha querido abrirse en canal y demostrar a través de 17 canciones cómo se siente al lado de su pareja. Ya no es un niño que está descubriendo el amor; ahora es un adulto que ha aprendido a amar de forma sana. De hecho, gracias a temas como E.T.A, sabemos que es una persona a la que no le gusta estar solo.

Pero entre tanta pista producida, encontramos una pequeña joya acompañada solo de los acordes de una guitarra. Se trata de la canción que da nombre al disco: Changes. Solo escuchemos su voz, sin ningún tipo de producción. Podría ser una metáfora de lo desnudo que se siente contando a sus seguidores algunas de las cosas que le atormentan.

Como disco, Changes funciona: tiene una buena producción y un gran sonido. Pero si hay algo que tiene, es un pequeño pedazo de la intimidad de Bieber. Un pedazo que hará las delicias de los fans.