Javier Gutiérrez y Malena Alterio: ¿Quién conoce mejor a quién?

Seguro que en algún momento de tu vida te has visto en situaciones en las que has querido que la tierra se te tragase: ya sea porque has contado algo gracioso y nadie se ha reído, o porque has mandado un mensaje comprometido a la persona que no era. En Vergüenza pasa constantemente, y su tercera temporada ya está disponible en Movistar+. Jesús (Javier Gutiérrez) y Nuria (Malena Alterio) vuelven a hacernos pasar vergüenza ajena con las meteduras de pata más insospechadas, y en esta etapa el protagonista pasará a ser uno de las personas más odiadas del país, ¡madre mía! La serie dará en estos seis nuevos capítulos un giro de 360º, hasta el punto de convertirse en una especie de thriller dentro de su esencia.

En LOS40, hemos estado con los protagonistas para ponerlos a prueba con el test con menos vergüenza de la sección: ¿Quién conoce mejor a quién, Javier a Malena o Malena a Javier? Los actores nos hablan de quién siente -y da- más vergüenza ajena o quién es más probable que se equivoque de conversación y mande un mensaje comprometido a otra persona. ¡Dale al play y diviértete!

Y recuerda... la tercera temporada de Vergüenza, ¡ya está disponible en Movistar+!