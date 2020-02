La pareja de UPA Dance que celebra con amor y recuerdos el Día de San Valentín

Ay, qué bonito es el amor, sobre todo, si es correspondido. El pasado 14 de febrero se celebró el Día de los Enamorados, comunmente conocido como el Día de San Valentín. Y claro, las redes sociales se inundaron de mensajes emotivos en homenaje a esa sensación que solo tu media naranja puede provocarte.

Eso es lo que han demostrado dos de los personajes que protagonizaron una de las series más históricas de la televisión en España, UPA Dance. Beatriz Luengo (Lola Fernández) y su marido Yotuel Romero (Pavel) han dado rienda suelta a su amor en redes sociales y, para qué vamos a engañarnos, se nos ha escapado alguna que otra lagrimilla.

Ambos se conocieron durante el rodaje de esta serie y fue todo un flechazo. Y no lo decimos nosotros, sino la propia Beatriz, quien ha sido la encargada de emocionarnos con sus palabras. "Recuerdo este día, el primero que te conocí. Yo, la que no creía en los flechazos, la que juraba y perjuraba que jamás tendría una relación con alguien del trabajo, [...] la que aún así te dijo que NO a una primera cita porque no quería enamorarme sin saber (tonta de mí) que ya lo estaba. [...] Hoy agradezco a mi corazón que te vió antes que mi aburrido cerebro, el de los miedos y las tonterías", declaraba en su cuenta de Instagram.

"Mi corazón, el de la libertad y el impulso no te dejó marchar, intuyó lo que serías para mí, la persona más impresionante que conozco y la piel más hermosa por la que he caminado. Te amo infinito y te admiro cada día más. Te lo dice la que no había pintado su barco y la que ya navegó 7 mares contigo y nunca encontró un puerto como el de tu abrazo", concluyó. ¡Qué bonito! Pero no todo queda ahí, porque la respuesta del integrante de Orishas acabó convirtiendo su matrimonio en nuestra nueva pareja favorita.

"Había atracado en muchos puertos, sí. Pero cuando te encontré montaste en mi barco cambiaste las velas por alas, rompistes el ancla y volamos juntos para siempre", señaló el cubano. Encuentra a alguien que te quiera como Yotuel quiere a Beatriz y como Beatriz quiere a Yotuel. Couple goals!

Como era de esperar, estas palabras revolucionaron Instagram en cuestión de segundos, movilizando a algunas de nuestras celebs y llenaron de nostalgia a los más fieles seguidores de esta serie. Una serie que se emitió por primera vez en 2002 y que, tras su último episodio tres años posteriores, aún sigue en los recuerdos más cariñosos de millones de personas. ¿O acaso hay alguien en España que frunza el ceño cuando le mencionas las palabras de UPA Dance?

Este proyecto acabó uniendo a personas, como es el caso de Beatriz y Yotuel, quienes contrajeron matrimonio en 2009 y dieron vida al pequeño D'Angelo. Lo que une la música y/o la danza, que no lo separe nadie. ¡Viva el amor!