El peinado con el que triunfarás en 2020

¿Alguna vez has sentido que has perdido tu inspiración para siempre y no sabes qué peinado lucir en tu día a día? ¿Pelo suelto? Aburrido. ¿Un moño? Informal. ¡No hay manera de dar en el clavo!

Pero por fortuna, Treatwell ha desvelado cuál es el peinado con el que no tendrás que volver a comerte la cabeza y con el que, además, lucirás cómoda durante todo el año: las trenzas.

Así es. Las trenzas serán las que triunfen, sobre todo, en primavera y verano de 2020. Así lo han demostrado, no solo en las redes sociales, sino también sobre la pasarela. Nunca pasan de moda, y para prueba, os mostramos algunas ideas con las que inspirarte.

Y es que este peinado es de lo más socorrido. "Te salvará de un bad hair day o de los días que no sabes que ponerte. Desde la versión desecha, decoradas con pañuelo, con aire retro, semi recogidas...", explica Treatwell.

Así que ya lo sabes. Si un día amaneces sin ganas de complicarte y quieres lucir un peinado sencillo, cómodo y formal, recurre a las trenzas. Lo único que necesitas es paciencia y algo de tiempo.