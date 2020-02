Adrián Lastra sobre su odisea en twitter: “Queréis dejar de machacarme!!!”

“QUERÉIS DEJAR DE MACHACARME!!! A todos los que se quieren quejar a gente de la política… mi twitter es diferente!!! No soy la del PSOE… gracias a todos por vuestra buena vibra… sed felices pero checkear el twitter antes de subir algo… Gracias”.

Con estas palabras Adrián Lastra manifestaba sus quejas por las equivocaciones que hay entre su cuenta de twitter y la de la vicesecretaria general del partido socialista, Adriana Lastra.

Gracias. ❤️ — Adrian Lastra (@Adrian_Lastra) February 14, 2020

El actor está sufriendo la ira que muchos sienten hacia esta mujer. Haters que se equivocan de perfil de twitter cada vez que quieren criticarla y que dirigen sus comentarios al actor en lugar de a la política.

Ha querido compartir varios tuits en los que piden la dimisión a Adrián Lastra, aunque, evidentemente, es una reclamación que no va dirigida a él. Es lo que tiene coincidir en apellido con alguien que provoca tantos sentimientos encontrados en la gente, que las vidas se pueden cruzar.

La diputada no ha dudado en contestar las palabras del actor: “Adrián, te pido disculpas en nombre de mis trolls. No son los más listas, la verdad!”.

Adrián, te pido disculpas en nombre de mis trolls. No son los más listos, la verdad! https://t.co/7xTRAXbi8V — Adriana Lastra (@Adrilastra) February 16, 2020

El caso es que Adrián no le ha dado más importancia, él sigue en Miami participando en un talent de baile con otras estrellas. Es uno de los posibles ganadores de la edición: “Llega la SEMIFINAL de @miraquienbaila .... Quien me diría que iba a llegar aquí.... A ver si paso esta gala y consigo llegar a la final!! Como llegue... ya podré gritar “YO YA HE GANADO!!!!” 🙏🏼🙏🏼

Luego se “gane” o no se gane ya eso da igual!!”, escribía hace unas horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrian Lastra (@adrian_lastra) el 16 Feb, 2020 a las 8:06 PST

En breve sabremos si el actor consigue pasar a esa final que tanto anhela. Desde luego, cuenta, desde España, con el apoyo de sus amigos y compañeros, aunque, seguramente no con la bancada del partido popular si siguen confundiéndole con Adriana Lastra.