Todo lo que debes saber del retiro de la interpretación de Brad Pitt

Las cabeceras de algunos medios de comunicación amanecen alarmantes: Brad Pitt se retira indefinidamente de la interpretación. Tras ganar su primer premio Óscar interpretativo por encarnar a Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood, el mítico galán del cine parece estar harto de su paso frente a las cámaras y prefiere invertir más tiempo en otras cuestiones que le llenen más.

Hay algo de realidad en estos titulares, aunque quizás son demasiado drásticos en su planteamiento. Pitt no se retira de la interpretación, ni dice "adiós", sino que pisa el freno. Desde su ruptura con Angelina Jolie, el actor quiere pasar más tiempo con sus hijos y dedicarse a estrechar lazos con su familia.

Además, prefiere dar prioridad a otros proyectos como productor a través de la productora Plan B Entertainment, que fundó junto a su exesposa Jennifer Aniston hace casi dos décadas, allá por 2002, y que ahora dirige junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner.

Parece que el actor, que se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional, encuentra más satisfacción en estar detrás de las cámaras que en interpretar. De hecho, de aquí a 2021 tiene diez proyectos entre manos (varias series entre ellos), y en algunos será productor ejecutivo. Quizás pronto le veamos dirigiendo una película. O escribiéndola.

Todas estas decisiones... ¿Serán fruto de la edad? Probablemente, pues en unas declaraciones publicadas por la revista Who y confirmadas tras una entrevistar con The New York Times, el actor dijo que Hollywood es un "juego de jóvenes" y que "según nos hacemos mayores, los papeles siguen siendo importantes, pero son cada vez menores y más espaciados entre sí", por lo que anticipa cierto alejamiento de la actuación.

"Seguiré actuando mientras me dejen hacerlo, pero lo realmente importante es preguntarme en qué voy a gastar mi tiempo y con quién tengo ganar de hacerlo. O en qué", comenta el actor protagonista de Seven y El club de la lucha.

De momento, Érase una vez en Hollywood y Ad Astra han sido sus dos últimas películas y, hasta nuevo aviso, no tiene proyectos confirmados. Se rumorea que podría aparecer junto a Emma Stone en Babylon, la próxima película de Damien Chazelle (La La Land, Whisplah), aunque aún son solo rumores.