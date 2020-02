Disney prepara una nueva película sobre Rapunzel de acción real y una famosa actriz quiere estar en ella

Hace años que Disney encontró su nueva gallina de los huevos de oro en los remakes de sus clásicos en versión real. Desde que comenzaron con Maléfica y la Cenicienta, ¡no han parado! Tras el éxito de La bella y la bestia, Aladdin o El Rey León, no nos extraña que los estudios sigan mirando al pasado para centrarse en el futuro. ¿Las próximas que tienen en mente? Mulan, que llegará a los cines el próximo 27 de marzo, y La Sirenita, cuya producción ya está en marcha.

Pues bien, Disney también va a hacer una película de Rapunzel. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Ashleigh Powell, el guionista de producciones como El cascanueves y los cuatro reinos, ha empezado a trabajar en ello.

Lo que no tenemos muy claro es si Disney hará un remake de Enredados, la cinta animada de Nathan Greno y Byron Howard que se estrenó en 2010, o decidirá hacer una nueva historia inspirada en el cuento original.

Teniendo en cuenta que solo han pasado diez años desde el estreno de la cinta, quizá todavía sea pronto para que la nostalgia se apodere de los espectadores y acudan en masa a ver a sus personajes Disney favoritos.

Lo que sí que tenemos claro es que una de las mayores estrellas de Disney Channel del momento estaría encantada de ponerse en la piel de Rapunzel. Se trata, nada más y nada menos, de Dove Cameron. La actriz y cantante ha alcanzado la fama mundial gracias a su personaje de Mal en la saga musical Los Descendientes. Ahora, tras dar vida a la hija de Maléfica, quizá sea el momento de meterse en la piel de una princesa.

¿Y cómo sabemos que Dove quiere ponerse la peluca kilométrica de Rapunzel? Gracias a Twitter. Un usuario escribió, mencionando a la actriz, que le gustaría que diese vida al personaje. ¿Y qué contestó la actriz? “Jajajajaja, increíble”.

Pero la cosa no se quedó ahí, otro usuario escribió lo siguiente: “Parece que Disney está trabajando en un live action de ‘Enredados’ y si Dove Cameron no intepreta a Rapunzel me voy a pillar un berrinche”. Dove no dudó en contestar con un “igual”. Vamos, que la actriz quiere el papel.

Si se trata de un musical, recreando la del 2010, seguro que Dove compliría las expectativas, ya que tiene experiencia en este ámbito. Sea como sea, tendremos que esperar para conocer más detalles sobre esta nueva adaptación.