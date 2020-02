De ‘Stranger Things’ a ‘Esta mierda me supera’: Netflix vuelve al espíritu ochentero

Coge un poco de Carrie, mézclalo con el terror ochentero de It y lo embadurnas con el espíritu de Stranger Things y te sale algo tan llamativo pero con tanta mala leche como Esta mierda me supera, la historia de una joven adolescente que descubre que tiene poderes telequinéticos.

Esta mierda me supera, un título original y bastante rompedor y atrevido para una producción streaming de Netflix, está protagonizado por Sophia Lillis, una de las protagonistas de la primera parte de It (la versión adolescente de Jessica Chastain en It 2). A ella le acompañará Wyatt Oleff, excompañero de reparto de Lillis en la cinta del payaso asesino de Andy Muschietti, con quien se reencuentra y parece que será su mejor amigo o noviete.

En la dirección creativa de la serie estará Jonathan Entwistle, responsable de The End of the F***ing World, también producción de Netflix, mientras que los productores, Dan Cohen y Shawn Levy, serán los mismos que los de Stranger Things: esos planos vívidos con toque cálido y retro y las vestimentas ochenteras podrían estar sacadas de cualquiera de sus capítulos.

Es más, la propia caracterización de Lillis, con pelo corto, atrevida y difícilmente impresionable, podría ser una versión adulta de Once, la joven con poderes sobrenaturales a la que encarna Millie Bobby Brown en Stranger Things.

En el tráiler vemos cómo la joven Sydney está cansada de la rutina del colegio, del bullying y de la mala suerte que tiene en su vida (su padre murió hace un año, nos explica en voz de narradora, y su madre es insoportable). "Querido diario, que te den por c***", arranca sin concesiones. No es otra serie cualquiera.

Después descubre que tiene poderes sobrenaturales y que es capaz de mover con la mente señales de tráfico, bolas de bolera y estanterías de supermercado repletas de comida. Un atractivo que llama la atención de Stan (Oleff), que parece ser uno de sus únicos amigos.

Suponemos que Esta mierda me supera también contará con ciertas dosis de terror, que se sumarán al humor que parece imperar en la ficción. De hecho, una secuencia nos recuerda mucho a Carrie y a It: la joven Sydney aparece corriendo por la calzada embadurnada en sangre, lo que nos hace pensar que la serie también tendrá un lado oscuro, su Mundo del Revés particular.

¿Correrá Sophia Lillis la misma suerte que aquella incomprendida Sissy Spacek en el baile de fin de curso? Lo sabremos el próximo 26 de febrero.