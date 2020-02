Muere el productor y DJ Andrew Weatherall a los 56 años

Día triste para la industria musical: Andrew Weatherall ha muerto este lunes, 17 de febrero, a causa de una embolia pulmonar a la edad de 56 años.

Ha sido su propio equipo quien ha dado la noticia a través de un comunicado: “Lamentamos profundamente anunciar que el conocido DJ y músico Andrew Weatherall fallecía en la madrugada del lunes 17 de febrero de 2020 en el Hospital Whipps Cross de Londres. La causa de la muerte ha sido una embolia pulmonar. Estaba siendo tratado en el hospital, pero desafortunadamente el coágulo de sangre ha llegado a su corazón. Su muerte ha sido rápida y pacífica”.

Andrew, que llevaba más de treinta años en la industria musical, se hizo un hueco en escenario acid house en los noventa y fue uno de los productores de Screamedilica, el álbum de Primal Scream que vio la luz en 1991 y que se ha convertido en todo un clásico de la electrónica hoy día.

Ver esta publicación en Instagram Andrew Weatherall 1963-2020. Una publicación compartida de Primal Scream (@primalscreamofficial) el 17 Feb, 2020 a las 7:21 PST

Pero el trabajo de Weatherall no se quedó ahí, ni mucho menos. El productor ha trabajado con artistas de la talla de Björk, Happy Mondays, New Order, My Bloody Valentine o Mogwai, entre otros. Además, Weatherall ha trabajado de DJ y de organizador de festivales como el Convenanza de Carcassonne.

Tras conocer la noticia, Primal Scream ha querido rendir homenaje a Andrew en su cuenta de Instagram con una foto suya.