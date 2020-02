Selena Gómez nos presenta una nueva canción pero… no es suya

“Una de mis amigas más dulce y absurdamente adorable ha lanzado su canción. Haven, estoy muy orgullosa de ti. Tu corazón está lleno y feliz”. Con estas palabras Selena Gómez nos presentaba una nueva canción pero no suya sino de una de sus amigas en las que tanto se ha apoyado en los últimos tiempos.

Y como buena amiga, no ha dudado en grabar un vídeo con ella, en plan casero. Mientras una come, la otra habla de este lanzamiento y luego, juntas, no dudan en ponerse a bailar siguiendo el ritmo de Be whith you, que es así como se llama esta nueva canción.

“Wow... ¡impresionada por el amor por #BeWithYou!! 🤯💕😭 Espero que todos veáis el vídeo. Sois muy amables 🙈 He estado tratando de responderos a todos y lo estoy haciendo lo mejor que puedo pero, quiero que todos sepáis realmente cuánto aprecio el amor que me dais desde el fondo de mi corazón, ¡¡muy, muy agradecida! Es genial finalmente poder compartir en lo que he estado trabajando tan duro durante años y ver vuestras reacciones. Sois muy amables conmigo 🙈💕 ¡Gracias por correr la voz! Hay más diversión y música en camino. Os amo a todos, MUCHAS GRACIAS 🙌🏼. Muchas gracias @selenagomez 💕”, escribía esta nueva cantante que ha contado con una madrina de lujo.

El gesto que ha tenido Selena Gomez con ella no podía más que propiciar palabras de cariño y agradecimiento: “Estoy realmente sin palabras. Has sido muy amable conmigo y, sinceramente, esto no parece real. Te he admirado prácticamente toda mi vida. ¡Tienes el corazón más amable y hermoso y no hay palabras para describir la gratitud que siento por tu amistad y apoyo! Te amo💕 eres un ángel 💕 GRACIAS A MILLONES 😭💕”.

No todas las grandes estrellas muestran este tipo de apoyo a otras cantantes y Selena lo ha hecho, lo que dice mucho de ella. Eso sí, sus seguidores seguro que hubieran agradecido un nuevo tema suyo. Llegará.