Jonas Brothers convierte el WiZink Center de Madrid en una fiesta para veinteañeros nostálgicos

Cuando hace un año los Jonas Brothers anunciaron su regreso, miles de fans decidieron sacar sus antiguos pósters, sus carpetas forradas y sus antiguos discos para volver a disfrutar del fenómeno. El trío de hermanos, que llevaban más de seis años separados profesionalmente, volvía como grupo con nueva música. Lo que no sabían es que también iban a revivir los recuerdos de millones de veinteañeros que se pasaron su adolescencia cantando sus canciones.

Este 16 de febrero, el WiZink Center de Madrid se convirtió en la prueba de que los Jonas, quienes ya se encuentran rozando la treintena, siguen siendo aquellos ídolos adolescentes que llenaron estadios a final de 2010’s. De este modo, 15.000 personas se concentraron en el antiguo Palacio de los deportes de Madrid para ver a Nick, Joe y Kevin dándolo todo. ¡Y vamos, si lo dieron!

Con un escenario lleno de neones, los chicos se hicieron de rogar y aparecieron a las nueve y media, ante los gritos de júbilo del público: uno no siempre tiene la oportunidad de gritarle a sus ídolos teens todas aquellas cosas que no se atrevía a hacerlo con quince años

Desde el cielo, como dioses, aparecieron los tres hermanos en una plataforma, ¡esto sí que es un buen comienzo! ¿Para empezar? Un trío infalible: Roallercoaster, S.O.S y Cool. La fiesta ya había empezado y el ritmo no iba a parar.

Entre canciones nuevas y clásicos como Fly With Me, donde los fans se quedaron sin voz, apareció una sorpresa para aquellos que conocieron a Joe en Camp Rock. Porque sí, el mediano de los hermanos entonó Gotta Find You acompañado de los acordes de una guitarra.

“You're the voice I hear inside my head, the reason that I'm singing, I need to find you, I gotta find you” (Eres la voz que escucho dentro de mi cabeza, la razón por la que canto. Necesito encontrarte, voy a encontarte). Y nosotros, que habíamos borrado por completo esta canción, no sabíamos lo mucho que necesitábamos escucharla a todas horas. Ahora su voz es la que no para de sonar en nuestra cabeza.

Lista de cosas que no sabía que necestiaba hacer en mi vida:



✅Ver a los @jonasbrothers cantando Camp Rock en directo. pic.twitter.com/ggcC9PzFIZ — Alberto Palao (@PalaoZzz) February 16, 2020

Y llegó uno de los grandes momentos de la noche: Cake By The Ocean. El temazo de DNCE, el grupo de Joe, convirtió el WiZink Center en una pista de baile llena de colores. De la nada salieron muñecos que bailan al ritmo del aire y, por supuesto, tampoco faltó el confeti de colores.

Mientras que todo esto ocurría sobre el escenario, los visuales que aparecían en la pantalla mostraban unos vídeos cargados de sentimentalismo donde los hermanos se reencontraban consigo mismos de niños. Y tenemos que reconocer que el equipo de casting lo ha bordado, ¡porque los chiquillos se parecen mucho a las tres estrellas!

Para los que empezaron a escuchar a los Jonas desde sus comienzos e incluso llegaron a ver esa serie que protagonizaron para Disney Channel, disfrutaron hasta la última nota del rémix de sus primeros temas: Mandy, Paranoid, Got Me Going Crazy, Hold On y Tonight, sonaron en menos de seis minutos.

¡Y llegó el gran momento: el final! Nick, Joe y Kevin se guardaron Burnin Up y Sucker para terminar por todo lo alto. Pero fue con la primera con la que dejaron al público con la boca abierta. ¿La razón? Seis cañones lanzaban fuego hacia arriba. ¡Todo un espectáculo!

Aunque los chicos no se relacionaron mucho con el público, dejaron a todos los presentes con una gran sonrisa en la cara. Nada como un buen show para revivir toda una adolescencia.

Happyness Begin Tour es un viaje nostálgico para todos aquellos veinteañeros que empiezan a ser conscientes de que los años también pasan. Porque sí, aunque parezca mentira, el grupo ya tiene tres lustros (que suena mucho más imponente que 15 años).