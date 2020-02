Eurovisión 2020: la espectacular actuación del representante francés desde la Torre Eiffel

Francia ya ha desvelado cuál va a ser su as en la manga para intentar hacerse con el triunfo en la 65ª edición del Festival de Eurovisión que se celebrará el próximo mes de mayo en los Países Bajos, más concretamente en la ciudad de Rotterdam. Nuestro país vecino suele tener buenos resultados en el certamen y este año va a por todas con Tom Leeb y la balada The best in me.

Para presentar oficialmente la candidatura francesa para Eurovisión 2020, el cantante se ha subido a lo alto de la Torre Eiffel, uno de los monumentos más importante del mundo, para interpretar en directo este tema rodeado de la mejor puesta en escena que cualquiera podría imaginar.

También hay que destacar que The best in me ha sido compuesta por tres personas muy relacionadas con el Festival de la Canción: Thomas G:son, autor de Euphoria; Amir representante francés en Eurovisión 2016; y John Lundvik, representante sueco en Eurovisión 2019.

Tom Leeb, por su parte, es toda una celebridad en Francia. Y es que además de su faceta como cantante, el próximo representante francés tiene una dilatada trayectoria como actor y humorista.

Blas Cantó y su Universo

Aprovechamos para recordar que Blas Cantó será el encargado de representar a España en Eurovisión 2020 con Universo. Compuesta por él mismo junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec & Ash Hicklin, y producida por Dan Hammond y Maciej Mikolaj Trybulec, esta canción es descrita como "un lamento por haberse callado cosas y, al final, una liberación".

Universo es fruto de un proceso de composición llevado a cabo por Blas en noviembre en Edimburgo en el que comparte autoría con Dan Hammond, productor musical y autor español que ha trabajado con artistas a nivel nacional e internacional; Ash Hicklin, autor inglés multiplatino que ha trabajado en singles de artistas como Tiësto o Hardwell, y con grandes nombres de Eurovisión como Tom Dice o Waylon; Mikolaj Trybulec, productor y DJ polaco que trabajó en 2019 en la canción de Eurovisión de República Checa, junto a Lake Malawi; y Dangelo, cantante y compositor nominado al Grammy Latino y autor de singles de artistas como el propio Blas, Carlos Rivera o Beatriz Luengo.