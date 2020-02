Cosas ilegales que haces todos los días y no sabías

Todos los días hacemos una infinidad de cosas que, a sabiendas de que estamos haciendo algo malo, jamás nos imaginamos que, en realidad, estamos cometiendo un delito. Claro está que no lo haríamos.

Y para esos andayeros que dicen que al no saberlo no tienen la culpa, les recordamos que el desconocimiento no exime del cumplimiento de la ley. Pero tranquilos, para que un día no os llevéis un susto, hoy os vamos a dar unos consejos.

Uno de los delitos más tontos y que menos te imaginas solo puede ocurrir en Singapur. Desde hace más de 20 años, es ilegal la venta y el consumo de chicle. Para los que tenían pensado visitar este país, os avisamos, los vendedores pueden recibir penas de hasta 2 años en prisión.

Uno de los delitos que todos deberíamos conocer, pero que estamos convencidos que no lo hacéis, es espiar el móvil de nuestra pareja. Muchos somos cotillas y lo hacemos sin maldad, pero hay límites que no se pueden sobrepasar. Mirar el móvil de tu pareja, cogerlo, o enviar documentos desde su dispositivo puede hacer que pases entre rejas hasta dos años y medio de cárcel.

¡Dale al play https://t.co/Spv7k3QGB7 y deja que te acompañemos hasta las 11am! 😃



Si vas en el bus/tren/metro o a patita a clase o al curro, te acompañamos ♥️#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/CC3847hFF1 — Anda ya! (@40Andaya) February 18, 2020

Otro, que a más de uno se le puede olvidar, aunque sabe que está bastante mal es la revelación de secretos. No importa si te lo chiva un amigo un familiar, la cercanía no te libra de nada, es más deberías callarte solo por eso. Al parecer si haces pública cualquier información que no deberías puedes recibir una bonita denuncia.

Sin embargo, si hay un delito que está de moda en los últimos años en nuestro país es, sin duda alguna, amenazar o insultar en redes sociales. Nos guste o no, la libertad de expresión tiene límites y excederlos puede ser denunciado en una comisaría y podrían costar hasta dos años de prisión. Así que para los que van enfadados por la vida, por favor, pensad las cosas dos veces.

Aprovechando que nuestro Karin Herrero consigue todo lo que se propone, lo hemos mandado a la calle para que consiga sonsacar a los andayeros cuáles son esos delitos que, aunque les cueste confesarlos, han cometido, y la verdad es que algunos de ellos son para echarse a reír... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!