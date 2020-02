El final de Susana y Gonzalo en ‘La Isla de las Tentaciones’ podría haber sido muy diferente

Susana Molina se ha convertido en una de las partipantes de La isla de las Tentaciones más queridas por el público. La murciana de 29 años, que acudió al programa junto a su pareja Gonzalo, terminó la experiencia sola, acabando con siete años de relación.

Ahora, Susana ha abierto su propio canal en MTMAD llamado Contigo sí, donde ha hablado sin tapujos de su paso por el famoso programa. De hecho, la joven ha dejado claro que cuando llegó a la isla estaba bien con Gonzalo: “Mi relación con Gonzalo cuando entramos en La isla de las tentaciones no estaba rota. Éramos una pareja superfeliz”.

¿Entonces qué pasó? Susana ha continuado explicando que tenía una vida cómoda, pero que hasta que no llegó a la isla no se replanteó ningún tipo de preguntas. De hecho, ha continuado explicando que se lo pasó muy bien en la casa de La isla de las tentaciones y que el problema venía cuando llegaban las famosas hogueras: “Tenía que ver sus vídeos sentía una especie de rechazo y rabia”.

Eso sí, “celos no sentí en ningún momento”, confiesa Susana: “No sentí necesidad de verlo, no lo estaba echando de menos. Sentía que era más yo, que no me cohibía al hacer según qué comentarios, me sentía más libre y me apetecía sentirme así”.

Además, Susana define el momento de la ruptura con Gonzalo como el momento más complicado de su vida: “El día de la hoguera iba dispuesta a no hacerlo allí. No quería hacerlo público. Pensaba recriminarle algunos comentarios que me habían hecho daño, pero decir ‘Me voy con Gonzalo pero con una conversación pendiente”.

Pero, tal y como saben todos los seguidores del programa, la cosa fue muy diferente: “Cuando llego, me rompo. Tenía una sensación de culpa y pena. Me sentía superfalsa y que no era lo que realmente estaba sintiendo. No quería hacerle ese daño delante de la gente, pero ha sido la primera vez en mi vida que he sido valiente”.

Además, Susana le desea lo mejor a su ex pareja, asegurando que se merece a alguien que le pueda dar el cien por cien.