El radical cambio de Josh Holloway, Sawyer en ‘Perdidos’, para los ‘Cuentos asombrosos’ de Spielberg

Acabamos de ver el primer tráiler de Cuentos asombrosos, la serie que produce Steven Spielberg para Apple TV+, y tenemos el hype por las nubes. Para empezar, porque acabamos de descubrir que Josh Holloway, una de las estrellas protagonistas de la mítica serie Perdidos, encabeza el reparto de uno de los cinco episodios en los que se divide la ficción.

No sabemos ni su nombre ni de qué va la trama de su capítulo, Signs of Life, el quinto y último, porque a duras penas podemos verlo más de unos segundos y no existe descripción oficial, pero todas las promos y cabeceras de la serie abren con su rostro, así que intuimos que será un personaje muy relevante.

Josh Holloway (d) durante una secuencia de 'Amazing Stories' / Imagen promocional / Apple TV

Aquel chico duro que puso patas arriba la isla de Perdidos con sus motes y mala leche –aunque al final resultó ser uno de los personajes más entrañables y queridos de la serie– se ha convertido ahora en un madurito cincuentón al que los años parecen no haberle afectado.

Eso sí: está radicalmente diferente de como lo recordábamos. A todos nos pasan factura los años. Aunque sus fans más acérrimos ya no notarán tantos cambios en su aspecto si lo siguieron en la serie de ciencia-ficción Colony, que estrenó en 2016 junto a Sarah Wayne Callies (The Walking Dead), o en la fracasada Intelligence, que protagonizó en 2014 durante tan solo una temporada.

Además de a Josh Holloway podremos disfrutar de la última aparición de Robert Forster (Mulholland Drive), el mítico actor nominado a un premio Óscar por su trabajo junto a Quentin Tarantino en Jackie Brown y secundario de lujo en casi dos centenares de películas y series de televisión.

Un rostro muy querido que falleció el pasado octubre a los 78 años y que en Amazing Stories interpretará a un abuelo con superpoderes.

Cuentos asombrosos es un reboot de aquella mítica serie de televisión que creó Steven Spielberg en 1985 y en la que dirigieron capítulos directores de la talla de Martin Scorsese, Clint Eastwood y Joe Dante, entre otros tantos. A pesar de tener producción de Spielberg, los showrunners son Edward Kitsis y Adam Horowitz, responsables de Once Upon A Time.

Cinco episodios de 45 minutos de duración que podremos disfrutar en Apple TV+ a partir del 6 de marzo de 2020.