Karol G desvela cuál es su mayor obsesión

Karol G acaba de dar la bienvenida a una nueva etapa de su vida. La colombiana cumplió 29 años el pasado 14 de febrero, y lo hizo rodeada de buenos amigos, su familia y, por supuesto, su novio Anuel AA.

Y es que si hay algo que ha demostrado nuestra protagonista es que estos tres elementos son imprescindibles en su vida, aunque hay otro con el que está obsesionada y que tampoco se perdió esta fecha tan especial. Y no, no es la música.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la intérprete de Mi Cama ha desvelado que está perdidamente obsesionada con las cremas para la cara. ¡Lo que lees! "Tengo como esa obsesión de que la cara se me vea súper joven", señaló. Y no solo eso, sino que nombró la innumerable lista de tipos de cremas faciales que viajan con ella. Para las ojeras, para las cejas, para los párpados, para la noche, para el día...

Ver esta publicación en Instagram Tengo ganas de ti 🤍 Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 11 Feb, 2020 a las 5:44 PST

En esta misma entrevista también desveló que Dios, su familia, su novio y la música son los cuatro elementos sin los que no podría vivir, y aprovecha para declara su amor incondicional a ésta última. "Creo y puedo decir que no soy una mujer completamente segura de sí misma. [...] Pero amo lo que hago y cuando salgo al escenario es el momento en el que me siento más grande, más especial, más conectada conmigo misma. Puedo decir que el escenario es mi lugar más feliz", señaló.

Karol G es una de las artistas más sonadas actualmente. Su hit Tusa, que publicó junto a Nicki Minaj en noviembre de 2019, se ha colado en los ránkings de éxitos internacionales. De hecho, el pasado sábado 15 de febrero, entró en el puesto 26 de la Lista de LOS40. ¡Bienvenidas!

Y es que si Rosalía ha desvelado que el desamor es su mayor inspiración en la composición de sus canciones, ¿lo serán las cremas faciales para Karol G? ¡Antes muerta que sencilla!