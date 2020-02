Rauw Alejandro: “Quiero que las mujeres se sientan poderosas con mi música”

Rauw Alejandro es uno de los artistas puertorriqueños con mayor proyección internacional. Su música está pegando fuerte dentro del género urbano y esta semana hemos tenido el placer de contar con él en LOS40 Global Show, el espacio radiofónico que lidera Tony Aguilar.

Videoclip oficia de Fantasía, con Rauw Alejandro y Farruko

"2020 es el año de la perfecta visión. Llegamos a una posición y el trabajo ahora es mantenerse después de Fantasía, que ha sido un gran éxito para mi carrera", dice el cantante, que después de petarlo con este tema se prepara para el esperado lanzamiento de su álbum de estudio: Afrodisiaco.

Rauw Alejandro también ha hablado del buen momento profesional que atraviesa el género urbano, sobre todo en Puerto Rico, donde han surgido un montón de artistas que están pegando fuerte en todo el mundo. "Ha sido el resultado de largas noches trabando en el estudio, dedicación y disciplina. Esta generación nueva que hay en el urbano están en la misma línea", explica.

El origen de 'Fantasía'

El mayor hit de la discografía de Rauw Alejandro es Fantasía, una canción que cuenta con la estrecha colaboración de Farruko y que sigue los mismos ritmos con los que triunfó Fuego con Una vaina loca. Preguntado por el parecido de los dos temas, el cantante ha desvelado que Fantasía en realidad se inspira en Hold You, de Gyptian. "Es una canción que salió hace diez años, yo le di el toque a la letra y salió Fantasía".

La mujer para Rauw Alejandro

El reggaetón suele recibir críticas por sus letras machistas, aunque Rauw Alejandro se aleja de esa corriente y lo que hace con su música tiene una clara intención de empoderar a la mujer. "La mujer es una inspiración. Quiero abrazar lo que son ellas, lo que les hace sentir bien y poderosas. Mi música está dirigida a las mujeres. A veces me pongo un poco picante, pero mantengo mi límite y no me sobrepaso con una mala canción o mala letra".

Si quieres ver la entrevista completa de Rauw Alejandro en LOS40 Global Show…¡dale al play!