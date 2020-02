Britney Spear se rompe el pie bailando

Todos conocemos la devoción que tiene Britney Spears por el baile. Desde que era tan solo una adolescente y lanzó Baby One More Time, la princesa del pop no ha parado de demostrar en videoclips y en conciertos que le encanta mover el cuerpo al ritmo de la música.

Pero claro, a veces moverse tanto tiene sus riesgos y la artista estadounidense ha tenido un pequeño accidente mientras bailaba: se ha roto un pie. Ha sido su pareja, el modelo Sam Asghari quien ha dado a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Sam ha compartido una publicación en Instagram donde vemos a la pareja en el hospital. La estrella pop lleva una bata de paciente y saca la lengua en la primera imagen; en la segunda, vemos como una persona le escribe en la escayola la palabra “stronger” (más fuerte); y en la tercera, se puede ver el resultado de la obra.

Para calmar a los fans de la princesa del pop, Sam ha escrito el siguiente texto junto a las fotos: “Cuando te rompes algo, tiende a sanar más fuerte, sobre todo cuando eres mi chica. Mi leona se ha roto el hueso metartasiano del pie haciendo lo que ama: bailar. Le deseo la mejor recuperación para que pueda saltar, correr y bailar de nuevo”.

Su hermana Jamie Lynn, ha comentado la publicación: “Entre ella y Maddie estamos todo el día en un hospital”. De este modo, la actriz de Zoey 101 ha hecho referencia a su hija mayor, quien tuvo un accidente de coche hace tres años.

Estamos seguros que la intérprete de Toxic estará de nuevo dando saltos de alegría pronto y, sobre todo, compartiendo sus divertidas coreografías con sus más de veinte millones de seguidores.