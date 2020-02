Laura Escanes pone en su sitio a una hater que la insultó por privado: “Haces vida de vieja”

Laura Escanes se ha convertido en una de las mamás españolas más seguidas de Instagram. Desde que la modelo dio a luz a su pequeña Roma, ha ido compartiendo sus dudas con su millón y medio de seguidores y seguidoras. Recordad que la joven es madre primeriza y, como cualquier otra persona, tiene muchas preguntas.

Pero no solo eso, la influencer también comparte su día a día, compartiendo algunos de los momentos que pasa con su peque. Eso sí, siempre guardando la privacidad de la niña, cuyo rostro no aparece en ninguna publicación.

Laura compartió esta semana una foto dándole el biberón a Roma en sus stories de Instagram. Hasta ahí todo normal. Pues bien, la modelo tuvo que enfrentarse (otra vez) a un durísimo mensaje que recibió de una de sus seguidoras. Esta le recriminaba que su bebé no estuviese dándole lactancia materna.

Fue la propia Escanes quien decidió compartir el privado que le mandó su seguidora, donde terminaba insultándola. “Pura leche de bote. Qué pena. Te la pela, estaba claro. A la gente ignorante como tú sólo le importa tu ombligo”, escribió la seguidora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 17 Feb, 2020 a las 10:21 PST

Pero la cosa no acabó ahí, la hater continuó metiéndose con Laura: “Eres un cateta egoísta que no tiene ni puta idea de nada y encima te lo paga todo tu marido que te saca 30 años. Vais a durar una mierda, así que disfrútalo. Por cierto, te has jodido la vida con 23 años que tienes y haces vida de vieja. Ahora haz que te la sopla. A pastar”. Unas palabras muy gratuitas que no vienen a cuento.

Por suerte, Laura ha sabido zanjar la polémica, contestándole con un buen zasca: “De verdad, te agradecería que no te metieras en las decisiones que tomo respecto a la educación y a limentación de mi hija. Además leo que eres psicóloga. Muy poca empatía para ser psicóloga veo. Ánimo, seguro que no te faltarán clientes con esta actitud”.

Sin lugar a dudas, Laura ha sabido poner en su sitio a esta seguidora tan maleducada. Bravo por ella.