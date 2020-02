Ana de Armas: carisma y sensualidad en la portada de Vanity Fair

Ana de Armas tiene esa extraña mezcla de carisma, sensualidad y talento desbordantes propia de las estrellas. La actriz ha sido portada de la revista Vanity Fair, donde ha hablado de su carrera profesional y futuros proyectos. No es casualidad que en una de sus próximas películas, Blonde, vaya a interpretar a Marilyn Monroe.

Durante el encuentro, Armas mencionó El Internado, la popular seria española en la que interpretó a Carolina y que la lanzó a la fama. “Era como la Stranger Things de España”, puntualizó. También explicó que ella tiene nacionalidad hispanocubana porque vino a Madrid a los 18 años y, como sus abuelos vivían en España, ella pudo solicitar el visado permanente.

Confiesa amar la interpretación y Hollywood, aunque es reticente al famoseo. “Hollywood no es mi vida, es mi realidad”, suelta, despreocupada. “Aquí me han pasado cosas increíbles, pero el estilo de vida y la constante exposición no es lo mío”.

Una muestra de humildad y una alerta para los medios. No es una mujer a la que le guste hablar de sus éxitos ni de su talento: prefiere hablar “de la vida, de arte, de bebés y de mascotas”.

Esta entrevista con Vanity Fair viene complementada con numerosas imágenes en las que aparece posando con un deslumbrante vestido blanco de Louis Vouitton y joyas de Cartier. "Todo lo que quiero hacer es demostrarme a mí misma que puedo hacerlo", dice en referencia a su carrera.

¡Y vaya si lo ha demostrado! Hace unos años a duras penas podía hablar inglés, pero empezó a dar lecciones durante cinco y siete horas diarias hasta dominarlo a la perfección. Después fue a Estados Unidos a cumplir su sueño.

Ana de Armas confiesa no haberse planteado siquiera un 'plan B' si Hollywood no la llamaba. Segura de sí misma, confió en su talento y debutó en la industria junto a Keanu Reeves (Matrix, John Wick) en El hijo de Dios, un thriller de misterio que no obtuvo buenas críticas pero que la puso en el foco de atención mediático.

Desde entonces no ha parado de trabajar. En 2017 le llegó la oportunidad de su vida: Denis Villeneuve la quería para interpretar a la robótica Joi en Blade Runner 2049. Después apareció en el thriller criminal The Informer y en La red avispa, junto a Wagner Moura (Narcos, Tropa de Élite) y Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Dolor y Gloria).

Su gran momento llegó con Puñales por la espalda, la comedia negra de Rian Johnson protagonizada por Daniel Craig por la que recibió una nominación al Globo de Oro. De ahí ha saltado a ser la chica Bond en la nueva película de 007, Sin tiempo para morir, en la que repetirá junto a Craig.

De hecho el director, Cary Joji Fukunaga (True Detective), ha confesado que creó el papel específicamente para ella tras ver su trabajo.

Y, más adelante, la veremos junto a Ben Affleck en Deep Water y encarnando a Marilyn Monroe en Blonde, el biopic-ficción que prepara Andrew Dominik. Una historia de talento y éxito que ensalza la figura de una de las actrices con más futuros de nuestro tiempo.