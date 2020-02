Vuelve ‘The Walking Dead’: así son las primeras imágenes del nuevo capítulo

Diez temporadas y casi una década de episodios, siempre que The Walking Dead vuelve, deja mella. Sus seguidores se vuelven locos y no saben que será lo próximo que vean en la serie. Sangre, muertes inesperadas y giros de 360º, sus fans más fieles no se cansan de los zombis y esta semana están de enhorabuena. AMC estrena la madrugada del domingo al lunes, 24 de febrero, la continuación de la décima temporada, y ya tenemos las primeras imágenes del capítulo. ¿Qué podemos ver?

Lo primero, mucha oscuridad. El comienzo de Squeeze (exprimir, en español), como se llama el episodio, es una gran cantidad de "gente"- vamos, zombis- alumbrada con linternas. Así como acaba la primera parte de la temporada: están rodeados.

Lo segundo, un grito desgarrador. Lo poco que se sabe de lo que veremos a partir del domingo es que The Walking Dead va a emitir sus episodios más terroríficos, así lo confirmó hace una semanas Comic Book: "Es una película de terror de 45 minutos con sustos y gritos que va en aumento hasta alcanzar su explosiva y desgarradora explosión final", y así esperamos lo que está por venir. Lo que no imaginábamos era este comienzo tan potente.

Lo tercero, ¿un regreso? Muchos usuarios han analizado meticulosamente lo nuevo de la serie y alguno de ellos han visto algo que les resulta familiar: Maggie. La vuelta de Lauren Cohan a la ficción está prevista para su temporada 11, pero el final de la décima podría hacer un guiño a su personaje. Pues, en uno de los avances televisivos, se hace un pequeño homenaje a la familia de este aclamado personaje. ¿La veremos antes de lo previsto? The Walking Dead esconde demasiados secretos.

¿Ya tienes las palomitas preparadas para ver como continúa The Walking Dead? El nuevo episodio podrás verlo en inglés subtitulado, en FOX, la noche del domingo al lunes a las 3:30 am. y en castellano al día siguiente, el lunes a las 22:00 de la noche.