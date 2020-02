Melissa McCarthy será Úrsula en el remake Disney de ‘La sirenita’

Lo ha confirmado. Definitivamente. Melissa McCarthy será Úrsula en el remake live-action de La sirenita que prepara Disney. Siguiendo su estrategia de revitalizar viejas glorias del cine de animación (ya van El rey león, Aladdin, Mulán y Los 101 dálmatas, entre otras), la siguiente tarea de la compañía será llevar la historia de Ariel y su amigo, el cangrejo Sebastián, a la gran pantalla.

McCarthy ha confirmado la noticia durante el show de Ellen DeGeneres, donde la presentadora ha preguntado a la actriz de La boda de mi mejor amiga cuál iba a ser su colaboración con La sirenita. Ella no se ha cortado y ha soltado la exclusiva: será Úrsula, la malvada bruja del mar con la que Ariel tiene pesadillas.

"Es muy divertido, aunque aún estamos con los ensayos", ha explicado la actriz. "Meterse en el mundo de Rob Marshall [el director de la película] es como un sueño febril [...] Siempre me está diciendo: '¿Quieres deslizarte por una concha de almeja de 12 metros?'. Y yo respondo: 'Sí, por supuesto que quiero. ¿Estás loco?'. Es un tipo muy creativo", ha confesado la actriz durante la entrevista.

No hemos entendido demasiado bien eso de tirarse desde conchas de almeja de doce metros, pero parece divertido. ¿Qué más sorpresas nos deparará la película de Marshall? De momento, la idea de tener a McCarthy en el reparto nos seduce bastante, más cuando ya ha sido nominada a dos premios Óscar (¿Podrás perdonarme algún día?; La boda de mi mejor amiga)

De momento las primeras decisiones de rodaje han levantado polémica: los fans de la película de 1989 criticaron que Halle Bailey, una actriz de color, fuese a interpretar a Ariel. Una idea que dista mucho de aquel estereotipo de sirena blanca y pelirroja que pasó a la cultura popular como un icono de la animación (así respondió la actriz a las críticas).

El rodaje de La sirenita aún no ha comenzado, pero previsiblemente arrancará en abril de 2020. Dado que la producción no está oficialmente en marcha, aún no tenemos fecha de rodaje ni, evidentemente, tráilers ni otros avances, pero prevemos que a lo largo del verano llegarán las primeras noticias e imágenes oficiales de la película.